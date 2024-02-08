Врач назвал самые часто встречающиеся симптомы ишемии

Тем не менее не все симптомы ишемии могут проявляться с одинаковой интенсивностью. Так, например, при хроническом течении болезни ― стенокардия ― болевые ощущения не так ярко выражены, однако они носят эпизодический характер, возникая приступами. Эксперт отметил, что для стенокардии характерны постоянная одышка и скачки артериального давления.