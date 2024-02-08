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Врач назвал самые часто встречающиеся симптомы ишемии

Симптомами ишемической болезни сердца, как правило, считают резкую боль за грудиной, которая также чувствуется в левой руке или под лопаткой, а также жжение в груди, тахикардию, головокружения и повышенную утомляемость. Об этом 8 февраля сообщает сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай.
Источник: Freepik

Тем не менее не все симптомы ишемии могут проявляться с одинаковой интенсивностью. Так, например, при хроническом течении болезни ― стенокардия ― болевые ощущения не так ярко выражены, однако они носят эпизодический характер, возникая приступами. Эксперт отметил, что для стенокардии характерны постоянная одышка и скачки артериального давления.

По словам доктора, в группу риска развития ишемии входят люди, страдающие гипертонией, имеющие повышенный уровень «плохого» холестерина в крови (липопротеины низкой плотности). Также большую роль играет пол пациента, поскольку ишемической болезни чаще подвержены мужчины, а также генетическая наследственность, сахарный диабет и избыточная масса тела.

«На некоторые из этих факторов, например наследственность, мы, к сожалению, не можем повлиять, но в наших силах предотвратить развитие болезни и тем более ее серьезные осложнения. Достаточно ежедневно придерживаться простых мер профилактики», ― заявил врач в беседе с «Газетой.Ru».

Для профилактики болезни, добавил Лахмай, стоит наладить сбалансированный рацион питания, заниматься физическими нагрузками, отказаться от пагубных привычек, а также ежегодно проходить чекап.

Ранее, 25 декабря, врач-кардиолог из клиники при Тверском ГМУ Оксана Нилова перечислила факторы риска, которые могут привести к болезням сердца, — это курение, ожирение, метаболический синдром и артериальная гипертония. В совокупности они могут провоцировать различные заболевания, например ишемические болезни сердца и гипертонию, пояснила доктор. Чтобы отсрочить развитие указанных заболеваний, кардиолог посоветовала минимизировать факторы риска, регулярно консультироваться со специалистом и вести здоровый образ жизни.