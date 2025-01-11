Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвал самую полезную для здоровья баню

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Хамам из-за деликатного воздействия могут посещать почти все, при этом у русской бани и сауны — больше ограничений, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Источник: Freepik

«Сауна и русская баня оказывают тонизирующее воздействие. Хамам — в большей степени релаксирующее, температура достигает максимум 45−55 градусов. Из-за деликатного воздействия посещать его можно почти всем», — рассказал Тяжельников.

Врач отметил, что для посещения русской бани или сауны — больше ограничений.

«В горячем воздухе бани тяжело дышать даже полностью здоровым людям. Жара дает ощутимую нагрузку, пульс учащается как при интенсивной тренировке. Поэтому следует относиться с осторожностью к таким стрессовым процедурам и выбирать для себя вариант в соответствии с особенностями здоровья и состояния», — добавил собеседник агентства.