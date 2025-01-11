Врач назвал самую полезную для здоровья баню

«Сауна и русская баня оказывают тонизирующее воздействие. Хамам — в большей степени релаксирующее, температура достигает максимум 45−55 градусов. Из-за деликатного воздействия посещать его можно почти всем», — рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что для посещения русской бани или сауны — больше ограничений.
«В горячем воздухе бани тяжело дышать даже полностью здоровым людям. Жара дает ощутимую нагрузку, пульс учащается как при интенсивной тренировке. Поэтому следует относиться с осторожностью к таким стрессовым процедурам и выбирать для себя вариант в соответствии с особенностями здоровья и состояния», — добавил собеседник агентства.