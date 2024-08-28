Врач назвал пять симптомов опасных заболеваний

Еще одним неочевидным признаком тяжелой болезни Хан назвал язву во рту, которая появилась без причины и не проходит более трех недель. По его словам, это может указывать на рак ротовой полости. Далее терапевт посоветовал обратиться в больницу, если человек стал сильно потеть во сне без очевидной причины. По его словам, потливость может указывать на целый ряд системных заболеваний.