Врач назвал продукты, которые провоцируют повышение давления

Чрезмерное потребление соли может привести к повышению артериального давления. Нейтрализовать опасный избыток соли в организме можно с помощью овощей и фруктов. Об этом в комментарии «РИА Новости» рассказал главный внештатный специалист, кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.