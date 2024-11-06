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Врач назвал продукты, которые провоцируют повышение давления

В первую очередь это соленая еда.

Чрезмерное потребление соли может привести к повышению артериального давления. Нейтрализовать опасный избыток соли в организме можно с помощью овощей и фруктов. Об этом в комментарии «РИА Новости» рассказал главный внештатный специалист, кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.

«Вредное избыточное потребление соли можно нейтрализовать достаточным потребление фруктов и овощей, особенно богатых калием», — сказал Шляхто.

Врач также отметил, что для быстрого снижения артериального давления используются антигипертензивные препараты короткого действия, такие как каптоприл, нифедипин, моксонидин.

Артериальное давление — один из важнейших показателей здоровья. На него напрямую влияют тонус сосудов и объем циркулирующей крови.

Нормальный уровень давления в любом возрасте — меньше 140/90 мм рт. ст. Превышение этого значения называется гипертонией, или артериальной гипертензией.

По данным ВОЗ, от повышенного артериального давления страдают свыше 1 млрд человек. Гипертония чревата развитием инсультов, инфарктов и других проблем с сердечно-сосудистой системой, требует лечения и медицинского наблюдения. Ни в коем случае не следует заниматься самолечением.

Ключевые рекомендации для снижения давления — снизить потребление алкоголя, бросить курить и избавиться от лишних килограммов: «здоровый» обхват талии, по стандартам Минздрава, меньше 94 см у мужчин и меньше 80 см у женщин.

Снизить давление помогут банан, картофель, брокколи, молочные продукты с пониженной жирностью, шпинат, горький шоколад, белая фасоль, рыба, овсянка, гречневая каша, ягоды и орехи.