Врач назвал продукты, которые провоцируют повышение давления

Чрезмерное потребление соли может привести к повышению артериального давления. Нейтрализовать опасный избыток соли в организме можно с помощью овощей и фруктов. Об этом в комментарии «РИА Новости» рассказал главный внештатный специалист, кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.
«Вредное избыточное потребление соли можно нейтрализовать достаточным потребление фруктов и овощей, особенно богатых калием», — сказал Шляхто.
Врач также отметил, что для быстрого снижения артериального давления используются антигипертензивные препараты короткого действия, такие как каптоприл, нифедипин, моксонидин.
Артериальное давление — один из важнейших показателей здоровья. На него напрямую влияют тонус сосудов и объем циркулирующей крови.
По данным ВОЗ, от повышенного артериального давления страдают свыше 1 млрд человек. Гипертония чревата развитием инсультов, инфарктов и других проблем с сердечно-сосудистой системой, требует лечения и медицинского наблюдения. Ни в коем случае не следует заниматься самолечением.
Ключевые рекомендации для снижения давления — снизить потребление алкоголя, бросить курить и избавиться от лишних килограммов: «здоровый» обхват талии, по стандартам Минздрава, меньше 94 см у мужчин и меньше 80 см у женщин.
Снизить давление помогут банан, картофель, брокколи, молочные продукты с пониженной жирностью, шпинат, горький шоколад, белая фасоль, рыба, овсянка, гречневая каша, ягоды и орехи.