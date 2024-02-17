Врач назвал продукт, который может навредить костям и мозгу

По словам врача, куриное мясо точно можно есть каждый день. Ее легко готовить, она вкусная, сытная, в ней мало калорий и она хорошо усваивается и у взрослых, и у детей.
«Более жирные кусочки, например бедра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря насыщенным кислотам, которыми они так богаты», — говорит эксперт.
Свежая куриная печень содержит много меди, витамина В12 и железа, но ее нельзя употреблять в больших количествах.
«В этом субпродукте много холестерина, а это навредит тем, у кого больные почки, язва желудка или гастрит. Учитывайте, что куриную печень нельзя давать детям до трех лет», — отметил врач.
Умнов добавил, что частое употребление печени может привести к избытку витамина А. Это состояние может навредить мозгу, способствовать разрушению костной ткани у взрослых, а у детей — остановке роста.