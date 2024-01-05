Врач назвал отличия перелома от ушиба у ребенка

По его словам, если движение сохранено и отек небольшой, то можно приложить лед и оставить конечность в покое.

«Если видно, что у ребенка выраженный отек, нарушение движений в суставе, сильный болевой синдром, то в таких случаях конечность необходимо зафиксировать и как можно скорее обратиться к врачу в травмпункт», — рассказал «РИА Новости» Саутенко.

Как отметил врач, если движение присутствует, есть небольшой отек и боль, то можно конечность оставить в покое и в первые часы после травмы приложить лед. При этом, если есть подозрение, что это перелом, лучше обратиться к врачу.

Без рентгена отличить сильный ушиб от перелома даже высококвалифицированному специалисту проблематично.

Саутенко посоветовал для минимизации рисков детям дошкольного возраста выбирать горку без крутого спуска.