Врач назвал опасные свойства молока для женщин. Это важно знать

Ежедневное употребление коровьего молока может увеличивать риск ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, заявили ученые из Университета Уппсалы (Швеция). Об этом сообщает The Mirror.
По словам шведских ученых, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний из-за употребления молока в первую очередь касается женщин. Исследователи предупреждают, что опасность представляет не только цельное молоко, но и обезжиренные его варианты, поскольку лактоза в любом виде способствует воспалительным процессам, наносящим вред клеткам.
Команда исследователей под руководством профессора эпидемиологии Карла Михаэльссона провела исследование, охватившее 101 тыс. человек. В ходе эксперимента они выяснили, что ежедневное употребление 400 мл молока связано с увеличением риска ишемической болезни сердца на 5%.
Например, у тех, кто пил 600 мл молока в день, вероятность возникновения проблем с сердцем увеличивалась на 12%, а у тех, кто употреблял 800 мл, — на 21%.
Ученые отмечают, что употребление большого количества молока стало нормой в современном образе жизни: например, популярные кофейные напитки, такие как латте или капучино, часто содержат до полулитра молока на порцию.
Специалисты рекомендуют заменить молоко в рационе йогуртом и другими кисломолочными продуктами, которые содержат полезные бактерии и способствуют укреплению здоровья.
Одной из причин отказа от молока может быть непереносимость лактозы. Это «сахар», который содержится в молоке млекопитающих. Ее всасыванию в кишечнике помогает фермент лактаза. Если лактазы не хватает, лактоза проходит в толстый кишечник, начинается брожение и образование газов, что приводит к боли в животе, диарее, метеоризму.
Людям с непереносимостью лактозы рекомендуется употреблять молоко на растительной основе. Среди наиболее экологичных вариантов — овсяное, соевое и гороховое молоко.
При выборе молока важно найти на этикетке надпись «ГОСТ 31450». В молоке по ГОСТу установлен повышенный уровень белка — не менее 3%, тогда как в молоке по техническим условиям (ТУ) или стандартам организации (СТО) белка может быть меньше — всего 2,8%.