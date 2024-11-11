Врач назвал опасные свойства молока для женщин. Это важно знать

Одной из причин отказа от молока может быть непереносимость лактозы. Это «сахар», который содержится в молоке млекопитающих. Ее всасыванию в кишечнике помогает фермент лактаза. Если лактазы не хватает, лактоза проходит в толстый кишечник, начинается брожение и образование газов, что приводит к боли в животе, диарее, метеоризму.