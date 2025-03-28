Врач назвал необходимые для здоровья продукты питания

«Прежде всего, необходимы белки — это строительный материал для клеток и тканей, они участвуют в синтезе гормонов, ферментов и антител, необходимых для нормального функционирования всех систем организма. Основными источниками полноценных белков являются мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые, — перечислил врач. — Важно отметить, что белки животного происхождения содержат все необходимые аминокислоты, в то время как растительные белки могут быть неполноценными».