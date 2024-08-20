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Врач назвал лучшего питомца для ребенка

При выборе домашнего животного для ребенка нужно учесть целый ряд факторов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что прежде всего нужно учесть возраст, уровень развития и активности малыша. При этом в любом случае ребенку нужно объяснить, что животное — это не игрушка. Также надо предупредить, что за питомцем нужно ухаживать.

Многим кажется, что маленькому ребенку больше всего подойдет маленький пес, но тут можно не согласиться, подчеркнул врач. Михаил Шеляков советует обратить внимание на собак-бебиситтеров. К ним относятся лабрадоры. Они станут для ребенка настоящей няней. Эта собаки очень добры и спокойны. Кроме того, у них достаточно гипоаллергенная шерсть.

А вот кошку заводить ребенку врач не советует. Среди этих животных встречаются добрые, но у них острые когти, а детская кожа достаточно нежная, подчеркнул Михаил Шеляков.

Отметим, особое внимание нужно уделять прогулкам ребенка с собакой, этому надо учить. Так, необходимо показать на своем примере, как ухаживают за питомцем, обсудить места, где нельзя гулять и другое.