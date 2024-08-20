Врач назвал лучшего питомца для ребенка

Многим кажется, что маленькому ребенку больше всего подойдет маленький пес, но тут можно не согласиться, подчеркнул врач. Михаил Шеляков советует обратить внимание на собак-бебиситтеров. К ним относятся лабрадоры. Они станут для ребенка настоящей няней. Эта собаки очень добры и спокойны. Кроме того, у них достаточно гипоаллергенная шерсть.