Врач назвал еду, которая помогает сохранить зубы белыми

До этого врач рассказал, что для белизны зубов не следует есть сразу после их чистки, лучше дать им примерно час на восстановление. Он также предостерег от использования любых домашних средств для отбеливания зубов, в том числе специальных кап с гелем для отбеливания. Кроме того, не стоит использовать на постоянной основе отбеливающие пасты с абразивными частицами.