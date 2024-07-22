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Врач назвал причины внезапного головокружения

И объяснил, к кому обращаться при таком симптоме.

Источник: Freepik.com/CC0

Многим знаком такой неприятный признак, как внезапное головокружение. Это ощущение потери равновесия, которое может всерьез напугать человека. Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал о причинах появления недомогания.

Он отметил, что внезапно возникшее головокружение — это не инсульт и не заболевание нервной системы. Как правило, это проблема внутреннего уха.

«Имеется в виду головокружение, именно когда кружится голова; не шаткость походки, а, когда именно небо кружится вокруг тебя», — объяснил Мясников.

Он подчеркнул, что при этом человека может тошнить, даже вырвать. По его словам, может также появиться нистагм (подергивание глаза при определенных манипуляциях).

Это либо отложение кальциевого песочка в лабиринтах внутреннего уха, либо скопление жидкости (болезнь Меньера), либо воспаление ткани лабиринта (лабиринтит). В любом из этих случаев нужно принимать гормоны.

Александр Мясников
телеведущий

Он отметил, что при головокружении нужно идти не к невропатологу, а к ЛОРу. Специалист покажет все необходимые упражнения, которые помогут избавиться от этого симптома.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему возникает громоподобная боль в голове.

Айгуль Сабитова