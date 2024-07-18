Врач научил, как правильно мыть овощи и фрукты

По его словам, через грязную воду могут передаваться такие грозные инфекции, как сальмонеллез, шигеллез, гепатит А, холера, амебиаз, брюшной тиф, ротовирус, норовирус.
Нельзя мыть овощи с грядки дождевой водой, которая стоит в открытых емкостях на дачных участках под солнцем, так как эта среда благоприятна для размножения болезнетворных микроорганизмов, пояснил инфекционист.
Также для мытья фруктов и овощей можно использовать специальное сертифицированное, а следовательно, безопасное моющее средство. Ведь особенно в период повышенной эпидемиологической активности просто воды для мытья может быть недостаточно. Однако важно следить за тем, чтобы средство полностью смывалось водой с поверхности овощей и фруктов.
И, конечно, не забывайте следить за качеством воды, подытожил врач.