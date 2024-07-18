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Врач научил, как правильно мыть овощи и фрукты

Все знают о необходимости тщательного мытья фруктов и овощей. Но важно знать, что, находясь на даче, для этих целей надо использовать чистую — бутилированную или фильтрованную — воду. Об этом рассказал врач-инфекционист клиники «Будь Здоров на Фрунзенской» Глеб Рыжов.

По его словам, через грязную воду могут передаваться такие грозные инфекции, как сальмонеллез, шигеллез, гепатит А, холера, амебиаз, брюшной тиф, ротовирус, норовирус.

Нельзя мыть овощи с грядки дождевой водой, которая стоит в открытых емкостях на дачных участках под солнцем, так как эта среда благоприятна для размножения болезнетворных микроорганизмов, пояснил инфекционист.

Также для мытья фруктов и овощей можно использовать специальное сертифицированное, а следовательно, безопасное моющее средство. Ведь особенно в период повышенной эпидемиологической активности просто воды для мытья может быть недостаточно. Однако важно следить за тем, чтобы средство полностью смывалось водой с поверхности овощей и фруктов.

И, конечно, не забывайте следить за качеством воды, подытожил врач.