Врач напомнила об опасном свойстве сосисок для детей. Это важно знать

В процессе приготовления сосисок образуются вещества, способные вызвать рак. Об этом в своем телеграм-канале напомнила кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова. Она заявила, что никогда не купит сосиски ни себе, ни своим детям.
По словам врача, в составе сосисок есть консерванты, усилители вкуса, стабилизаторы и другое сырье, которое должно продлить срок годности продукта и улучшить его вид. Но в процессе обработки в нем образуются вещества, которые вредны для организма. При их регулярном употреблении повышается риск рака кишечника и желудка.
Баранова также отметила, что особенно серьезную опасность сосиски представляют для детей.
«Сосиски — не просто “быстрая еда”, они содержат добавки, которые увеличивают риск развития онкологических заболеваний», — подчеркнула врач.
Впервые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила об опасности обработанного и красного мяса в 2015 году.
По данным ВОЗ, наиболее вероятно развития рака толстой кишки и желудка.
К первой группе канцерогенов также относятся курение табака и асбест, однако ВОЗ отмечает, что это не означает, что все они одинаково опасны.
В том же отчете ВОЗ отметила, что убедительных доказательств того, что переработанное мясо вызывает рак, нет.
По оценкам независимой научно-исследовательской организацией Global Burden of Disease Project, с высоким содержанием переработанного мяса связано около 34 тыс. смертей от рака в год.
В том же 2015 году CBS News отметил недостатки отчета ВОЗ. К ним относятся отсутствие исследований, направленных на выявление прямой связи между употреблением переработанного мяса и развитием рака. Более того, организация не назвала, какие конкретно продукты являются наиболее канцерогенными.
В 2023 году ВОЗ сохранила оценку обработанного мяса как вызывающего рак. Так, потребление переработанного мяса и низкое потребление фруктов и овощей, малоподвижный образ жизни, ожирение, курение и чрезмерное употребление алкоголя было названо причиной колоректального рака. При этом официальных рекомендаций от ВОЗ по количеству употребления переработанного мяса пока нет.
Роспотребнадзор считает варку наиболее безопасным способом приготовления обработанного мяса. Наиболее опасно с точки зрения рисков рака жарить еду на коровьем масле (масло из коровьего молока). Меньше всего канцерогенных веществ содержится в еде, приготовленной на рафинированном масле.
Ранее ученые Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете выяснили, что употребление обработанного красного мяса может значительно увеличить риск развития деменции. Употребление двух порций обработанного красного мяса в неделю повышало риск развития деменции на 14% по сравнению с теми, кто ел это мясо реже. Интересно, что замена одной порции обработанного мяса на здоровую альтернативу (те же орехи и бобовые) снижает риск деменции на 23%.