Врач напомнила об опасном свойстве сосисок для детей. Это важно знать

Ранее ученые Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете выяснили, что употребление обработанного красного мяса может значительно увеличить риск развития деменции. Употребление двух порций обработанного красного мяса в неделю повышало риск развития деменции на 14% по сравнению с теми, кто ел это мясо реже. Интересно, что замена одной порции обработанного мяса на здоровую альтернативу (те же орехи и бобовые) снижает риск деменции на 23%.