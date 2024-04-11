Врач напомнила о вреде солнца для кожи и дала советы по уходу за ней

Врач подчеркнула, что наиболее безопасное время для солнечных ванн — с 9 до 11 часов утра и после 16 часов. Дневное время (с 11 до 16 часов), когда солнце наиболее активно, лучше проводить в тени. Кроме того, первый выход на солнце желательно ограничить до 15 минут, чтобы не получить ожог.