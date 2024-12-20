Врач напомнила о скрытой опасности обезжиренных продуктов

В рационе следует сохранять баланс белков, жиров и углеводов. Исключение одного элемента может привести к неприятным для организма последствиям. Так, ранее акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Екатерина Волкова призвала включить в рацион сало, кокосовое масло и темный шоколад. По ее словам, эти продукты хоть и жирные, но содержат не «плохие», а так называемые хорошие жиры. Например, сало является источником арахидоновой кислоты, которая является источником защитных белковых структур в организме, жирных кислот омега-6. А кокосовое масло — это источник лауриновой кислоты, которая обладает антибактериальным действием и повышает уровень «хорошего» холестерина.