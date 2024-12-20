Врач напомнила о скрытой опасности обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты не приносят организму никакой пользы, а за счет добавления крахмала, загустителей и сахара их калорийность увеличивается в несколько раз. Об этом в комментарии «РИА Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
Врач порекомендовала россиянам не увлекаться обезжиренными продуктами. Дело в том, что без липидов белок, кальций и другие макро- и микроэлементы просто не усваиваются.
С другой стороны, производители часто добавляют в обезжиренные продукты крахмал, загустители и сахар. Это делает продукт еще более калорийным, но не сытным — врач отметила, что продукты без содержания липидов не насыщают.
«Пользы от продуктов с нулевым процентом жирности нет», — подчеркнула врач.
Для максимальной пользы эндокринолог рекомендует выбирать продукты со средним процентом жирности — 3,5%.
В рационе следует сохранять баланс белков, жиров и углеводов. Исключение одного элемента может привести к неприятным для организма последствиям. Так, ранее акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Екатерина Волкова призвала включить в рацион сало, кокосовое масло и темный шоколад. По ее словам, эти продукты хоть и жирные, но содержат не «плохие», а так называемые хорошие жиры. Например, сало является источником арахидоновой кислоты, которая является источником защитных белковых структур в организме, жирных кислот омега-6. А кокосовое масло — это источник лауриновой кислоты, которая обладает антибактериальным действием и повышает уровень «хорошего» холестерина.
В Роспотребнадзоре ранее напомнили, что организму нужны насыщенные жиры, именно они служат «кирпичиками» клеточных мембран. Но их употребление нужно строго регулировать и не превышать дозу дневных калорий. Они содержатся в мясе (говядина, баранина, свинина), птице, молочных продуктах (сыр, сливочное масло, сливки), яйцах.