Врач Макиша назвала защищающую от диабета ягоду

— В ягоде есть вещества, которые блокируют работу фермента альфа-амилазы, а этот фермент должен расщеплять крахмал, углеводы. Соответственно, замедляя процесс расщепления углеводов, малина также замедляет процесс их усвоения, и меньшее количество попадает в кровь, — отметила Макиша.
По ее словам, врачи рекомендуют употреблять малину для профилактики инсулинорезистентности и сахарного диабета. Также ягоду следует есть пациентам, которые контролируют уровень сахара в крови по медицинским показаниям.
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