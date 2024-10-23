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Врач Макиша назвала защищающую от диабета ягоду

Врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказала, что употребление малины защищает от сахарного диабета.

Источник: Freepik

— В ягоде есть вещества, которые блокируют работу фермента альфа-амилазы, а этот фермент должен расщеплять крахмал, углеводы. Соответственно, замедляя процесс расщепления углеводов, малина также замедляет процесс их усвоения, и меньшее количество попадает в кровь, — отметила Макиша.

По ее словам, врачи рекомендуют употреблять малину для профилактики инсулинорезистентности и сахарного диабета. Также ягоду следует есть пациентам, которые контролируют уровень сахара в крови по медицинским показаниям.

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