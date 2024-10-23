Врач Макиша назвала защищающую от диабета ягоду

— В ягоде есть вещества, которые блокируют работу фермента альфа-амилазы, а этот фермент должен расщеплять крахмал, углеводы. Соответственно, замедляя процесс расщепления углеводов, малина также замедляет процесс их усвоения, и меньшее количество попадает в кровь, — отметила Макиша.