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Врач Кованова объяснила, как сделать любимые новогодние салаты полезными

В любимых оливье, «селедкой под шубой» и «мимозе» можно заменить ингредиенты.

Источник: Аргументы и факты

В новогоднюю ночь можно съесть и классические салаты, но если хочется более здоровой пищи, то салаты «селедка под шубой», оливье и «мимоза» можно «облегчить». Об этом aif.ru рассказала врач диетолог-нутрициолог София Кованова.

В «мимозе» и «селедке под шубой» картофель можно заменить на цветную капусту, предварительно отварив и размяв вилкой. Майонез можно сделать самостоятельно при помощи оливкового масла и желтка яйца.

«Рыбу возьмите свежую, а не слабосоленую. Морковь отварную и свеклу оставляем. Сыр возьмите нежирный, до 20%», — сказала Кованова.

В оливье вместо картошки можно использовать авокадо, а вместо колбасы — куриную грудку. Заправкой может послужить оливковое масло, домашний майонез или сметана жирностью 10%.

«Красную икру можно есть прям из банки ложкой, без тарталетки с маслом», — заключила врач.