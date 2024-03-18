Врач Кошкина: ухудшение самочувствия во время магнитных бурь связано с волнением

«Однажды к нам поступила женщина с гипертоническим кризом. Она настаивала, что ей становится плохо во время магнитных бурь. Прогноз она слушает постоянно и заранее ждет беды. В этот раз обещали особенную вспышку, и женщина обвела “день X” кружочком в календаре. Утром проснулась с головокружением и тошнотой, вызвала скорую. Оказалось, бабушка так разволновалась, что два дня забывала принимать назначенные таблетки, почти не спала, а стресс заела запрещенной селедкой. Вот давление и скакнуло», — рассказала врач.