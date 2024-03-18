Врач Кошкина: ухудшение самочувствия во время магнитных бурь связано с волнением

Во второй половине марте, по данным Института космических исследований РАН, Землю ожидают сильные магнитные бури. Хотя многие привыкли ждать от них проблем со здоровьем, эти опасения беспочвенны.
«За многолетнюю практику работы в отделении реанимации я не наблюдала ни одного всплеска госпитализаций во время магнитных возмущений. Число летальных исходов тоже не увеличивалось», — рассказала врач.
На магнитные бури не реагирует не только человек, но даже кардиостимулятор: никаких отклонений в работе устройств в такие дни замечено не было.
«Однажды к нам поступила женщина с гипертоническим кризом. Она настаивала, что ей становится плохо во время магнитных бурь. Прогноз она слушает постоянно и заранее ждет беды. В этот раз обещали особенную вспышку, и женщина обвела “день X” кружочком в календаре. Утром проснулась с головокружением и тошнотой, вызвала скорую. Оказалось, бабушка так разволновалась, что два дня забывала принимать назначенные таблетки, почти не спала, а стресс заела запрещенной селедкой. Вот давление и скакнуло», — рассказала врач.
Кошкина рекомендовала всем зависимым от магнитных бурь провести эксперимент: в течение двух месяцев вести дневник симптомов, при этом не обращая внимания на прогноз магнитных бурь. Затем можно посмотреть, влияла ли магнитная обстановка на самочувствие. Высок риск, что это не так.