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Врач Казачкова рекомендовала добавлять в чай имбирь и мяту

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова посоветовала в сезон простуд добавлять в чай имбирь и мяту.

Источник: AP 2023

«Она освежает дыхание, успокаивает нервы и помогает при проблемах с пищеварением. А её аромат способен поднять настроение даже в самый пасмурный день», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, корень имбиря в свою очередь обладает противовоспалительными свойствами, а также помогает бороться с першением в горле.

«Но настоящей звездой осеннего сезона можно смело назвать облепиху. Эта ягода — кладезь витаминов и антиоксидантов. Чай с облепихой не только вкусный, но и невероятно полезный. Он укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами», — добавила эндокринолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи. По её словам, человек, который вовремя не позавтракал, будет иметь более низкую скорость обмена веществ.