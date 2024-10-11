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Врач Гозиев дал советы по сохранению зрения

Врач-офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев дал рекомендации по сохранению зрения.

Источник: Freepik

«Одним из простых методов профилактики является правило “20 — 20 — 20”, предложенное нашими калифорнийскими коллегами». — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, необходимо каждые 20 минут работы делать перерыв на 20 секунд и смотреть на предмет в отдалении 20 футов (примерно шесть метров).

Также отдохнуть и восстановить фоторецепторы помогут вращательные движения глазами в течение 20 — 30 секунд, добавил офтальмолог.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН рассказала, что к окончанию школы практически половина молодых людей выходят в жизнь с близорукостью.