Врач Гозиев дал советы по сохранению зрения

«Одним из простых методов профилактики является правило “20 — 20 — 20”, предложенное нашими калифорнийскими коллегами». — заявил эксперт в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, необходимо каждые 20 минут работы делать перерыв на 20 секунд и смотреть на предмет в отдалении 20 футов (примерно шесть метров).
Также отдохнуть и восстановить фоторецепторы помогут вращательные движения глазами в течение 20 — 30 секунд, добавил офтальмолог.
Ранее врач-офтальмолог высшей категории профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН рассказала, что к окончанию школы практически половина молодых людей выходят в жизнь с близорукостью.