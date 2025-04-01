Врач-фониатр назвал простой способ быстро восстановить голос

Способом быстро восстановить голос поделился врач-фониатр НИИ им. Свержевского Олег Павлихин. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он посоветовал приготовить средство из сырого куриного желтка, коньяка, а также сахара или меда. Это древний рецепт — так называемый гоголь-моголь.
В частности, нужно смешать желток, 15−20 граммов коньяка, чайную ложку сахара или меда. Некоторые актеры выпивают все это за полчаса до спектакля маленькими глотками. По словам врача, эффект будет сразу, хоть и временный.
«За счет желтка это все обволакивается, за счет содержащегося в желтке лецитина создается смягчающий питательный эффект на раздраженную слизистую оболочку», — пояснил эксперт.
Он отметил, что небольшая доза коньяка дает согревающий сосудорасширяющий эффект, то есть напиток улучшает кровообращение слизистой оболочки, голосовых складок, голосовых мышц. Сахар или мед дает энергию. Алкоголь достаточно быстро всасывается, и это быстрое всасывание спиртного с глюкозой в кровь тоже дает легкий тонизирующий эффект.
Вместе с тем Олег Павлихин предупредил, что сырые яйца могут быть источником сальмонеллеза.
Кстати, эксперты советуют варить продукт вкрутую или прожаривать с обеих сторон. Какие еще правила нужно соблюдать, чтобы не заболеть птичьим гриппом, мы рассказывали ранее.