Врач Евлашева перед Масленицей рассказала о «здоровых» начинках для блинов

Врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева рассказала, как сделать блины не только сытными и вкусными, но и более полезными для организма. Ее слова приводит RT.
Также врач отметила, что более полезными блины будут из цельнозерновой муки.
«Стоит отметить, что цельнозерновая мука имеет специфический вкус, поэтому её можно смешивать с рафинированной мукой в соотношении ⅓, постепенно увеличивая долю “полезной” муки. Жарить блины лучше всего на небольшом количестве растительного масла, так как в сливочном содержится много насыщенных жиров, которые вредны в больших количествах», — сказала медик.
Также Евлашева добавила, что в качестве полезных начинок для блинов можно использовать фрукты и ягоды, которые богаты клетчаткой, а также ореховую пасту без добавления сахара, поскольку в ней содержатся ненасыщенные жиры. Также подойдет творог.
«Для сытных несладких начинок можно использовать, например, мясо курицы, индейки, рыбу, овощи, грибы или сыр», — заключила эксперт.
Масленица в этом году выпадает на 11 — 17 марта.
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