Врач Евлашева перед Масленицей рассказала о «здоровых» начинках для блинов

Врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева рассказала, как сделать блины не только сытными и вкусными, но и более полезными для организма. Ее слова приводит RT.

Наиболее сытными получатся блины на основе молока или кефира, так как эти продукты богаты белком и кальцием. Чтобы блюдо получилось менее калорийным, то стоит в качестве основы выбирать воду. Сахар в таком случае можно заменить на пюре из банана или сладкого яблока.