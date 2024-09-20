Врач-эндокринолог заявила о вреде безалкогольного пива из-за мальтозы

Если говорить о безопасной дозе такого напитка, то Балашова считает, что, несмотря на небольшое количество алкоголя, в 100 мл пива содержится 12 г мальтозы. Учитывая, что в день взрослому человеку не рекомендуют употреблять более 50 г легкоусвояемых углеводов, мальтоза в их числе, то употребить безалкогольного пива в день можно в объеме не более 300−400 мл.