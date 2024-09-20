Врач-эндокринолог заявила о вреде безалкогольного пива из-за мальтозы

«Это углевод, источник энергии. У мальтозы гликемический индекс составляет 100−105%. У глюкозы — 100%. Скорость подъема уровня глюкозы в крови после пива практически такая же, как если выпить раствор глюкозы. Это значит, что будет большая нагрузка на поджелудочную железу. Насколько долго хватит резерва организма для нормальной работы инсулина при постоянном употреблении безалкогольного пива, никто не скажет. Но при этом есть большие риски набора веса, развития сахарного диабета второго типа», — рассказала врач-эндокринолог.
Если говорить о безопасной дозе такого напитка, то Балашова считает, что, несмотря на небольшое количество алкоголя, в 100 мл пива содержится 12 г мальтозы. Учитывая, что в день взрослому человеку не рекомендуют употреблять более 50 г легкоусвояемых углеводов, мальтоза в их числе, то употребить безалкогольного пива в день можно в объеме не более 300−400 мл.
Балашова подчеркнула, что в диетическом питании отсутствует как обычное, так и безалкогольное пиво. Это не диетический продукт, отметила врач.
Ранее сообщалось, что ученые Британского фонда питания доказали вред от безалкогольного вина и пива. Кислота, содержащаяся, в частности, в безалкогольном вине, негативно воздействует на зубную эмаль, а сахар и кислоты, содержащиеся в безалкогольном вине и пиве при чрезмерном употреблении этих напитков могут навредить здоровью.