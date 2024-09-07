Врач-диетолог рассказала о способах определения лишнего веса

«Объем талии выше нормальных приведенных цифр — маркер висцерального ожирения (ожирения вокруг внутренних органов), при котором этот самый жир (в отличие от ягодично-бедренного) еще и гормонально активен. Но если вы хотите в реальности понять, чего в вас много или мало и жир ли это вообще, а может быть, вода лишняя, то вам нужно пройти исследование компонентного состава тела — биоимпеданс», — пояснила эксперт.