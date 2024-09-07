Врач-диетолог рассказала о способах определения лишнего веса

«Самый простой способ определения лишнего веса — по индексу массы тела (ИМТ). Он высчитывается по формуле: разделить величину веса на рост в квадрате. Результаты классифицируются следующим образом: 16 кг/м2 и менее — выраженный дефицит массы тела; 16−18,5 кг/м2— недостаточная масса тела; 18,5−25 кг/м2 — норма; 25−30 кг/м2 — избыточная масса тела (предожирение); 30−35 кг/м2 — ожирение первой степени; 35−40 кг/м2 — ожирение второй степени; 40 кг/м2 и более — ожирение третьей степени. Но есть одно существенное “но”. Спортсмен с горой мышц — его индекс массы тела может совершенно не совпадать с реальным составом тела», — пояснила эксперт.
Она также обратила внимание на те случаи, когда худой человек также имеет избыточный жир. В этом случае ИМТ будет в норме, но это не значит, что всё хорошо.
По словам специалиста, ИМТ — это быстрый способ понять о дефиците либо переизбытке массы у обычного среднестатистического человека без спортивных достижений.
«Еще один способ — это измерение окружности талии. Соотношение талии и бедер — индекс талия/бедра, ИТБ. В медицине существует понятие идеальной окружности талии — не более 79 см у женщин и 90 см — у мужчин», — продолжила Габдулхакова.
По ее словам, для женщин можно использовать следующие данные: ИТБ менее 0,80 см — нормальный вес; ИТБ от 0,80 до 0,84 см — избыточный вес; ИТБ более 0,85 см — ожирение.
Для мужчин результаты будут следующими: ИТБ менее 0,90 см — нормальный вес; ИТБ от 0,90 до 0,99 см — избыточный вес; ИТБ более 1,00 см — ожирение.
«Объем талии выше нормальных приведенных цифр — маркер висцерального ожирения (ожирения вокруг внутренних органов), при котором этот самый жир (в отличие от ягодично-бедренного) еще и гормонально активен. Но если вы хотите в реальности понять, чего в вас много или мало и жир ли это вообще, а может быть, вода лишняя, то вам нужно пройти исследование компонентного состава тела — биоимпеданс», — пояснила эксперт.
По ее словам, такая диагностика дает понять, чего в человеке много или мало — жировой, костной, мышечной ткани или воды. При этом эксперт отметила, что иметь избыточный жир на животе хуже, чем иметь его на ягодицах.