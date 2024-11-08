Врач-диетолог рассказала как правильно пить воду, чтобы похудеть

«Поэтому, если вы хотите улучшить свое здоровье, снизить вес, а также вывести токсины, то начните пить воду. Желательно пить теплую воду утром и в течении дня перед едой и после еды. Если вы ходите в фитнес зал, то во время тренировки и после», — рассказала Лариса Габдулхакова, отметив, что пить нужно маленькими глотками.