Врач-диетолог объяснила, почему курение не способствует похудению

«Зачастую люди пытаются заменить прием пищи курением, считая, что так они смогут избавиться от лишнего веса. Но человек и без сигарет будет худеть, если сократит прием пищи. Однако и это не у всех срабатывает, ведь зачастую такие люди, наоборот, набирают вес», — пояснила эксперт.