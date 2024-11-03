Врач-диетолог объяснила, почему курение не способствует похудению

«Зачастую люди пытаются заменить прием пищи курением, считая, что так они смогут избавиться от лишнего веса. Но человек и без сигарет будет худеть, если сократит прием пищи. Однако и это не у всех срабатывает, ведь зачастую такие люди, наоборот, набирают вес», — пояснила эксперт.
По ее словам, ведь курение — это огромная токсическая нагрузка по тяжелые металлам и токсинам. Куда всё это девать? Конечно же, откладывать в жировую ткань, отметила Лариса Габдулхакова.
«Миф также и то, что человек набирает вес после отказана от курения. Конечно, отказ — это стресс. А стресс частенько хочется заесть чем-нибудь, и многие заменяют курение — конфетами. Немудрено в этом случае набрать лишние килограммы», — подчеркнула эксперт.
Врач отметила, что курение сигарет влияет на все фазы атеросклероза, от эндотелиальной дисфункции до острых клинических проявлений, усиливает воспаление, тромбоз и окисление холестерина липопротеидов низкой плотности.
«Вот вам и деменция, инсульт, инфаркт, почечная недостаточность, катаракта, эректильная дисфункция, гипертония и так далее», — пояснила Габдулхакова.
При этом, по ее словам, только сигаретный дым вызывает снижение защитных молекул в клетках не только дыхательной системы.
«Уже доказано, что вейпы, электронки и курительные смеси наносят еще больший вред, нежели просто сигареты, вызывая рак ротовой полости, гортаноглотки в более раннем возрасте», — отметила Лариса Габдулхакова.
Ранее, в конце октября, врач-терапевт сети клиник «Клиника Фомина» Альбина Рахматуллина рассказала, что электронные сигареты могут вызывать заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, спонтанный пневмоторакс и злокачественные новообразования.
По словам врача, никотин негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и может стать причиной возникновения гипертонии и инфаркта миокарда. Опасный эффект вейпов объясняется составом жидкостей для парения.