Врач дала советы по употреблению шоколада без вреда для фигуры

Они хорошо влияют на состояние микробиома и иммунитета, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают состояние при нарушении толерантности к глюкозе, уменьшают показатели стресса.
В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 6 августа, специалист отметила, что в шоколаде должно содержаться минимум 35% общего сухого остатка какао-продуктов и сахара.
Лучше всего, по ее словам, отдавать предпочтение качественному темному шоколаду с высоким процентом какао, пишет RT.
Врач призвала не держать дома запасы шоколада, а покупать его только тогда, когда его осознанно хочется. Для того, чтобы снизить тягу к шоколаду, врач посоветовала съедать в день три-пять порций фруктов.
Кроме этого, Ефимова призвала есть шоколад без сахара, если нет патологий ЖКТ. Также она призвала попробовать кэроб, который, как и какао-бобы, является источником полифенолов, а также гидроксипролина, клетчатки, антиоксидантов, аминокислот, сообщает НСН. Помимо этого, врач посоветовала готовить шоколадные десерты дома с использованием качественного какао и контролируя количество сахара.
Врач добавила, что не стоит исключать шоколад из рациона, необходимо только вдумчиво внедрить его в свой рацион с учетом суточного потребления КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы).
30 июля и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.ru рассказала, что несколько долек темного шоколада поднимут настроение на весь день. Она пояснила, что темный шоколад стимулирует мозг к производству эндорфинов. В какао содержится аминокислота триптофан, которая в мозге превращается в серотонин, что улучшает настроение и помогает справляться с депрессией и тревогой, сообщает 360.ru.
В июле нутрициолог Жанна Коробейникова развеяла миф о вреде шоколада. По ее словам, он не является врагом для здоровья, и ему есть место в здоровом рационе человека. В полезном шоколаде должно быть более 80% какао-бобов.
Ранее кондитер-преподаватель Виктория Бредис в беседе с сайтом kp.ru рассказала, что норма потребления горького шоколада для здоровых людей составляет 30−50 г в день. В полтора раза можно увеличить количество шоколада, если человек занимается спортом. Тем, кто страдает от сахарного диабета, стоит ограничиться лишь одной-двумя дольками в сутки.