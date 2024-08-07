Врач дала советы по употреблению шоколада без вреда для фигуры

30 июля и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.ru рассказала, что несколько долек темного шоколада поднимут настроение на весь день. Она пояснила, что темный шоколад стимулирует мозг к производству эндорфинов. В какао содержится аминокислота триптофан, которая в мозге превращается в серотонин, что улучшает настроение и помогает справляться с депрессией и тревогой, сообщает 360.ru.