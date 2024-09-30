Врач дала советы по улучшению самочувствия в межсезонье

Наступление осени знаменуется значительными суточными перепадами температур, колебаниями атмосферного давления, изменением погодных условий. О том, кто больше подвержен заболеваниям в этот период и почему, а также о том, что делать, чтобы чувствовать себя лучше в межсезонье, рассказала «Известиям» 30 сентября врач общей практики «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Алексенцева.