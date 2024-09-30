Врач дала советы по улучшению самочувствия в межсезонье

«С приходом осени, когда погода становится непредсказуемой, с резкими перепадами температуры и атмосферного давления, как правило, повышается влажность воздуха из-за частых дождей и тумана. Поэтому наш организм испытывает дополнительную нагрузку. У здоровых людей организм быстро адаптируется к новым условиям, а при наличии некоторых хронических заболеваний эти механизмы могут быть изменены. Выраженный стресс, сокращение светового дня, пасмурная погода, иной рацион питания могут создать дополнительные условия для обострения хронических заболеваний», — сказала она.
По ее словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями — самая уязвимая категория в период бабьего лета из-за резких колебаний температуры воздуха и атмосферного давления. Наиболее чувствительны люди с артериальной гипертензией. У них часто наблюдаются скачки артериального давления, которые могут сопровождаться слабостью, головной болью, головокружением, тошнотой и пр.
У людей с ишемической болезнью сердца резкое снижение температуры воздуха, особенно в сочетании с повышенной влажностью или холодным ветром, может спровоцировать спазм коронарных артерий, что может стать причиной приступа стенокардии или более тяжелых осложнений.
Алексенцева отметила, что обострение хронических заболеваний дыхательной системы в осенний период, как правило, провоцируют различные вирусные инфекции, которые часто возникают на фоне переохлаждения, повышенной влажности воздуха и, как следствие, снижения сопротивляемости организма. Это может проявиться обострением синуситов, ларингита, тонзиллита и бронхита.
Врач предупредила, что осенью могут обостряться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Сокращается световой день, изменяется погода, заканчивается пора отпусков, каникул, возобновляется рабочий ритм. В этот период особенно у людей с хроническими патологиями организм может испытывать сильный стресс. На фоне стресса возможно поражение слизистой оболочки желудка и, как следствие, обострение гастрита или гастродуоденита.
Также осенью часто наблюдается обострение психических заболеваний, например депрессии, тревожного расстройства и пр. К факторам, способствующим развитию обострений психических патологий осенью, относят уменьшение продолжительности светового дня, смену погоды, повышение уровня стресса, изменения циркадного (суточного) ритма, который регулирует сон, настроение и другие важные функции организма, пояснила специалист.
Алексенцева обратила внимание на то, что режим дня и достаточный отдых играют важную роль в поддержании здоровья в осенний период. Недостаток сна, переутомление и стресс, как правило, приводят к обострению хронических заболеваний и снижению сопротивляемости организма к инфекциям.
Она дала несколько рекомендаций для сохранения здоровья осенью.
Сон продолжительностью не менее семи-восьми часов в сутки. Он играет важную роль в регуляции метаболических процессов в организме человека. Хроническое недосыпание нарушает естественный цикл сна, способствует развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, снижению памяти.
Достаточный отдых, мышечное и ментальное расслабление также важны для поддержания здоровья. В период повышенных нагрузок, таких как работа, учеба или повышенная физическая активность, организму нужно время для восстановления. Для этого подойдут йога, медитация, легкие физические упражнения, прогулки на свежем воздухе.
Сбалансированное питание с достаточным количеством белка, жиров, витаминов и минералов.
Регулярное диспансерное наблюдение при наличии хронических заболеваний, прием назначенных лечащим врачом препаратов и, возможно, физиотерапевтических процедур.
Обращение за медицинской помощью в случае ухудшении самочувствия.
Ранее, 26 сентября, старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов рассказал «Известиям» о том, как помочь организму осенью. По его словам, чтобы помочь организму справиться с температурными стрессами, нужно одеваться по погоде. В общественных местах, в транспорте лучше носить маску. Также полезным будет контрастный душ, отметил патофизиолог.