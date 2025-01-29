Врач дала советы по укреплению иммунитета зимой

По ее словам, полезным для организма будет добавить в рацион продукты с высоким содержанием витамина С. Это могут быть клюква, шиповник, цитрусовые, квашеная капуста, чеснок. Последний продукт полезен еще и тем, что он содержат широкий спектр микро-, и макроэлементов, среди них: калий, кальций, фосфор, витамины групп В и С, селен, марганец, йод и эфирные масла.