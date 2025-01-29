Врач дала советы по укреплению иммунитета зимой

«Сон просто необходим для детоксикации — во время сна нейроны уменьшаются в размере и происходит отток токсинов из мозга. Также во время сна вырабатываются цитокины, которые участвуют в иммунном ответе, соматотропный гормон, необходимый для регенерации клеток, и гормон кортизол, который помогает справляться со стрессом», — объяснила она.
В то же время она уточнила, что избыточные стрессы истощают запас кортизола — и организм хуже справляется с последующими нагрузками, включая инфекции и переохлаждение.
«Отмечу, что в сезон ОРВИ особенно важно следить за питанием: существует целый ряд продуктов, которые стоит ограничить в холодный сезон. Это сахар, который негативно влияет на функцию лимфоцитов — важной части иммунной системы. И это фастфуд, богатый трансжирами, провоцирующими воспалительные процессы», — сказала Гардашник.
По ее словам, полезным для организма будет добавить в рацион продукты с высоким содержанием витамина С. Это могут быть клюква, шиповник, цитрусовые, квашеная капуста, чеснок. Последний продукт полезен еще и тем, что он содержат широкий спектр микро-, и макроэлементов, среди них: калий, кальций, фосфор, витамины групп В и С, селен, марганец, йод и эфирные масла.
«Важно потреблять и продукты с высоким содержанием альфа-липоевой кислоты (шпинат, брокколи, субпродукты и печень): они обеспечат организм глутатионом — главным антиоксидантом, необходимым для работы иммунитета», — добавила эксперт.
Гардашник рассказала, что цитрусовые зимой помогут укрепить иммунитет и добавить в рацион антиоксиданты. Также следует употреблять имбирь — его корень содержит антиоксидант гингерол и нормализует работу желудочно-кишечного тракта, от которой во многом зависит и нормальная работа иммунной системы.
Полезны также продукты с высоким содержанием йода: йодированная соль, водоросли, морепродукты, морская рыба. Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, которая поддерживает выработку веществ, участвующих в иммунных реакциях, а также регулирует теплообмен, объяснила врач.
Имеет значение и наличие в рационе орехов — в особенности грецких и миндаля. Как уточнила эксперт, они богаты полезными жирами и минералами. насыщают полезными жирами и витаминами группы B, обладают высокой питательной ценностью и способностью поддерживать уровень энергии.
Гардашник подчеркнула, что стоит соблюдать питьевой режим и избегать переедания: оптимальным будет разделить дневной рацион на три-четыре приема пищи.
«Важно употреблять норму белка (творог, яйца, нежирные сорта мяса, рыба): входящие в состав белков аминокислоты являются строительным материалом для глутатиона. При этом рацион должен быть сбалансирован: помимо белка добавляйте в каждый прием пищи клетчатку (фрукты и овощи), жиры (в приоритете — мононенасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи) и полиненасыщенные жиры (жирная рыба, яйца, кунжут), сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, бурый рис, крупы, макаронные изделия твердых сортов)», — посоветовала она.