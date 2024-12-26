Врач дала советы по уходу за кожей лица в морозы

«Если вы заметили, что ваша кожа побелела и уже теряет чувствительность, зайдите в помещение и деликатно ее отогрейте. Желательно кожу не тереть, не прикладывать к ней что-то горячее, так вы можете повредить сосуды», — объяснила Михайлова.
По ее словам, низкие температуры существенно нарушают эпидермальный барьер, что приводит к иссушению и трещинам кожи, из-за чего она теряет свои защитные функции. Также у людей с предрасположенностью к аллергиям зимой могут усугубляться дерматозы и системные кожные заболевания.
При кожных заболеваниях эпидермальный барьер оказывается не в состоянии противостоять неблагоприятным погодным условиям. В такой ситуации коже трудно восстановиться. Для умывания следует применять исключительно мягкие и деликатные средства, которые не причиняют травм и бережно очищают кожу. Если кожа сухая, чувствительная, шелушится или обострения таких заболеваний, как экзема или псориаз, усиливаются в холодное время года, важно выбирать специальные продукты — более жирные, содержащие смягчающие компоненты, например, эмоленты, отметила эксперт.
«Очень часто люди думают, что в холодный сезон не нужно использовать увлажняющие средства для кожи. Наоборот, применять их в зимний период нужно более активно. Если ваша кожа обезвожена, то желательно, чтобы увлажняющий крем был более плотным, чем в другое время года», — подытожила Михайлова.
Ранее, 18 декабря, дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко рассказала «Известиям» о роковых ошибках в уходе за лицом в зимний период. По ее словам, регулярное применение средств защиты от солнца может способствовать преждевременному старению кожи под воздействием света. Поэтому перед выходом на улицу, особенно если планируется длительная прогулка, рекомендуется проверять уровень ультрафиолета, уточнила она.