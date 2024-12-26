Врач дала советы по уходу за кожей лица в морозы

«Очень часто люди думают, что в холодный сезон не нужно использовать увлажняющие средства для кожи. Наоборот, применять их в зимний период нужно более активно. Если ваша кожа обезвожена, то желательно, чтобы увлажняющий крем был более плотным, чем в другое время года», — подытожила Михайлова.