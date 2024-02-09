Врач дала советы метеозависимым людям

В беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 8 февраля, врач рассказала, что изменения погоды, особенно резкое повышение атмосферного давления, как это было вчера, вносят существенные коррективы в состояние человека. Так, люди с заболеваниями сердца, сосудов и дыхательной системы из-за циклона «Ольга» чувствовали слабость, сонливость.
По словам врача, из-за повышенной влажности в воздухе ухудшается насыщение клеток кислородом. Когда погода сменилась ярким солнцем, а атмосферное давление поднялось, к этим переменам «не все сосуды успевают» приспособиться.
«У кого-то происходит повышение тонуса сосудов чрезмерное, это относительное повышение артериального давления провоцирует головную боль, беспокойство, недомогание», — пояснила врач.
Романенко отметила, что в такие периоды улучшить самочувствие поможет корректировка режима дня. Так, стоит лечь спать пораньше, отказаться от кофе и ограничить употребление соли. Стоит бывать на свежем воздухе, избегать чрезмерных физических нагрузок. Лучше всего сделать утреннюю зарядку, прогуляться на улице. Также благоприятное действие оказывают водные процедуры — ванны, контрастные души. Специалист предупредила, что людям с хроническими заболеваниями следует иметь под рукой скоропомощные препараты и не забывать принимать назначенную врачом базовую терапию.
6 февраля врач-терапевт Екатерина Андреева посоветовала метеозависимым людям избегать стрессов и физической активности. По ее словам, в период низкого атмосферного давления в группу риска в первую очередь попадают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им важно своевременно принимать назначенные препараты, измерять артериальное давление, а при ухудшении самочувствия обратиться к врачу. Также стоит отказаться от употребления алкоголя.
11 января врач Ольга Уланкина посоветовала метеозависимым практиковать медитацию при скачках давления. По ее словам, также при скачках давления стоит пить больше жидкости и стимулировать кровообращение с помощью прогулок на свежем воздухе. Кроме того, облегчить головную боль помогут дыхательные практики, отмечает телеканал «360».