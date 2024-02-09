Врач дала советы метеозависимым людям

Романенко отметила, что в такие периоды улучшить самочувствие поможет корректировка режима дня. Так, стоит лечь спать пораньше, отказаться от кофе и ограничить употребление соли. Стоит бывать на свежем воздухе, избегать чрезмерных физических нагрузок. Лучше всего сделать утреннюю зарядку, прогуляться на улице. Также благоприятное действие оказывают водные процедуры — ванны, контрастные души. Специалист предупредила, что людям с хроническими заболеваниями следует иметь под рукой скоропомощные препараты и не забывать принимать назначенную врачом базовую терапию.