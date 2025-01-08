Врач дала советы, как восстановить организм после праздников

Исходя из этого, врач дала советы по минимизации негативного влияния на организм во время праздников: соблюдайте умеренность в еде и напитках — наслаждайтесь праздничными угощениями, но не переусердствуйте; высыпайтесь — старайтесь придерживаться регулярного графика сна как можно ближе к праздникам; поддерживайте физическую активность — включите в свой праздничный график физические упражнения, прогулки, катание на коньках или лыжах.