Врач дала советы, как подготовить организм к Великому посту

Ранее эксперт по религиозным культам напомнил об ошибке, от которой теряется весь смысл Великого поста. Он отметил, что главной идеей поста является отказ не от еды, а от гнева, зависти и других пороков, поэтому не стоит негодовать из-за более скудного рациона постных продуктов. Также нет смысла в том, чтобы объедаться овощами и фруктами либо морить себя голодом в пост, здесь важен баланс.