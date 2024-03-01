Врач дала советы, как подготовить организм к Великому посту

Главным ключом поста является отказ от некоторых напитков и еды. Каримова заметила, что причины, по которым люди решают соблюсти пост, могут быть самые разные: некоторые хотят почистить пищеварительную систему, другие — сбросить вес, а третьи постятся из религиозных и духовных соображений.
«Чтобы начать поститься — особенно тем, кто делает это впервые, — важно решить для себя, действительно нужно это или нет. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, в обязательном порядке нужно проконсультироваться с врачом перед началом поста и чётко определить, насколько длинным будет этот пост: 10, 20, 30 дней или больше», — заявила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Она предупредила, что пост непременно будет сопровождаться положительными изменениями для организма, однако возникают и побочные эффекты: слабость, усталость, головные боли, неприятный запах тела и диарея. Чтобы свести к минимуму стресс для организма необходимо уменьшить потребление всего, что вызывает зависимость, за пару недель до поста, алкоголь и сигареты придётся отложить подальше. Напитки, содержащие кофеин также следует убрать из рациона. Таким образом, организм легче перенесёт длительный пост, советует специалист.
По мнению Каримовой, здесь будет уместна последовательность. К примеру, сначала можно избавиться от рафинированных сахаров, а через пару дней исключить из рациона мясо, затем молочку и далее по списку. Можно снизить вообще всё количество потребляемой пищи, компенсировав это свежими фруктами, овощами и легкими спортивными тренировками.
«Речь лишь об умеренной физической нагрузке, которая благотворно отразится на работе лимфатической и сердечно-сосудистой систем. Сюда можно отнести занятия йогой или ходьбу. Интенсивные тренировки необязательны. Нужно не забывать и о достаточном отдыхе, хорошем сне», — добавила терапевт.
Ранее эксперт по религиозным культам напомнил об ошибке, от которой теряется весь смысл Великого поста. Он отметил, что главной идеей поста является отказ не от еды, а от гнева, зависти и других пороков, поэтому не стоит негодовать из-за более скудного рациона постных продуктов. Также нет смысла в том, чтобы объедаться овощами и фруктами либо морить себя голодом в пост, здесь важен баланс.