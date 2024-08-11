Врач дала рекомендации по употреблению консервов

«Консервированные продукты могут содержать большое количество соли, что может быть вредно для людей с высоким давлением, болезнями почек или сердца», — сказала она. Залетова добавила, что употреблять консервированную продукцию с осторожностью и в умеренных количествах рекомендуется при наличии каких-либо заболеваний или аллергии.