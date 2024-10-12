Врач: чрезмерное употребление воды может привести к коме или смерти

Врач общей практики рассказал о количестве воды, которую должен пить человек. Доктор Сермед Межер снял видео в TikTok, в котором объяснил, что цвет мочи — хороший показатель того, не пьет ли человек слишком много жидкости.
Доктор рассказал: «Врачи частично виноваты в этом. Пациент приходит с некоторыми симптомами, врач не понимает, в чем причина, и просто говорит ему пить больше воды, не установив, каково текущее потребление. Однако переизбыток воды в организме и отсутствие цвета у мочи, откровенно говоря, могут быть опасными».
Врач подробно рассказал о вреде, который это может нанести организму. Когда мы пьем слишком много воды, это снижает уровень натрия в крови. Когда его уровень падает слишком низко, клетки начинают набухать, что может повлиять на здоровье жизненно важных органов, например, на мозг. Излишнее питье приводит к головным болям, тошноте, помутненному рассудку, судорогам, а в тяжелых случаях даже к коме или смерти.
Автор видеоролика посоветовал, сколько воды в день должен пить человек. По его словам, двух литров «будет достаточно для большинства».
Доктор Межер рассказал: «Также важно отметить, что моча не должна быть полностью прозрачной всегда. Желтоватый оттенок в моче является нормальным и указывает на здоровый водный баланс в организме».
Бледно-желтый цвет мочи указывает на баланс воды, в то время как прозрачный цвет может говорить о перегидрации. С другой стороны, темно-желтый или янтарный цвет мочи может сигнализировать об обезвоживании. Поэтому поддержание баланса в употреблении жидкости — довольно важный фактор. Адекватное питье гарантирует, что у организма получится эффективно регулировать жидкость в организме.