Врач: чрезмерное употребление воды может привести к коме или смерти

Врач подробно рассказал о вреде, который это может нанести организму. Когда мы пьем слишком много воды, это снижает уровень натрия в крови. Когда его уровень падает слишком низко, клетки начинают набухать, что может повлиять на здоровье жизненно важных органов, например, на мозг. Излишнее питье приводит к головным болям, тошноте, помутненному рассудку, судорогам, а в тяжелых случаях даже к коме или смерти.