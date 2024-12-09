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Врач Чернышова назвала пять заболеваний, которые обостряются зимой

Зимой может обостряться аллергия, а также заболевания уха, дыхательной системы, суставов и почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Источник: Freepik

По ее словам, из-за переохлаждения усугубляются заболевания дыхательной системы, такие как бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Если человек будет долго находиться на ветру без шапки или в легком продуваемом головном уборе, он также может переохладиться и получить обострение отита, добавила эксперт.

Кроме того, зимой значительно возрастает риск появления заболеваний почек и мочевого пузыря, таких как пиелонефрит и цистит.

«Если сидеть на холодном, ходить в коротких куртках с чуть прикрытой поясницей, носить слишком легкую или промокающую обувь, от которой сильно переохлаждаются ноги — это все может спровоцировать заболевания мочевыделительной системы», — отметила Чернышова.

Терапевт предупредила, что в конце осени и начале зимы усугубляются артрозы и полиартриты. Крупные и мелкие суставы могут реагировать на переохлаждение и смену погоды.

Эксперт посоветовала не переохлаждаться, а при ухудшении самочувствия обратиться к специалисту.

Ранее россиянам посоветовали не посещать баню при сердечно-сосудистых, кожных заболеваниях, а также проблемах с легкими. В частности, при астме и хронической обструктивной болезни легких в тяжелой степени состояние в парной может ухудшиться, а также появятся признаки удушья.