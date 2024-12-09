Врач Чернышова назвала пять заболеваний, которые обостряются зимой

Ранее россиянам посоветовали не посещать баню при сердечно-сосудистых, кожных заболеваниях, а также проблемах с легкими. В частности, при астме и хронической обструктивной болезни легких в тяжелой степени состояние в парной может ухудшиться, а также появятся признаки удушья.