«Вплоть до летального исхода»: Спортивный врач предупредил об опасности популярной аэройоги

Данный инцидент стал не единственным, где во время занятий аэройогой пострадала женщина. В частности, москвичка получила травму спины и рук, после того как гамак сорвался с потолка. Она упала на жесткий пол, поскольку под ней не было никаких матов, которые могли бы смягчить падение.