«Вплоть до летального исхода»: Спортивный врач предупредил об опасности популярной аэройоги

Госпитализация жительницы Петербурга, застрявшей в гамаке
Жительница Петербурга во время домашнего занятия аэройогой застряла в гамаке. У нее были повреждены органы двух и более областей, по этой причине она не смогла выбраться из гамака самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета здравоохранения.
Уточняется, что одна петля стянулась в районе правого бедра девушки, вторая — в области поясницы. Оказавшись в таком положении, девушка повисла на гамаке и не смогла выбраться из него самостоятельно. Петли сдавливали тело в течение семи часов, пока с работы не вернулся супруг пострадавшей. Он помог ей освободиться, а после вызвал скорую помощь.
Петербурженку обследовали на предмет синдрома сдавления мягких тканей. Как правило, подобную травму получают пострадавшие в ДТП, когда в результате столкновения и повреждения транспортного средства не сразу удается извлечь человека.
Инциденты в других городах России
Данный инцидент стал не единственным, где во время занятий аэройогой пострадала женщина. В частности, москвичка получила травму спины и рук, после того как гамак сорвался с потолка. Она упала на жесткий пол, поскольку под ней не было никаких матов, которые могли бы смягчить падение.
В Екатеринбурге и вовсе произошел случай, который привел к гибели ребенка. 12-летний местный житель запутался в гамаке, который установила для занятий дома его мать. Петля перетянула горло ребенку, и он погиб. Женщина поздно обнаружила сына и не успела его спасти.
О том, следует ли заниматься аэройогой в домашних условиях, а также какие существуют противопоказания к занятиям данной разновидностью физической активности, специально для ВФокусе Mail рассказал спортивный врач-травматолог, кандидат медицинских наук Артем Катулин.
Вплоть до летального исхода
Он отметил, что занятия аэройогой могут привести к повреждению мягкотканного компонента.
«Во-вторых, мы четко должны понимать, что можно разбить и голову на пустом месте», — сказал Катулин.
Поэтому, по словам эксперта, заниматься аэройогой допускается исключительно под присмотром инструктора или напарника, который в любой момент сможет подстраховать и избежать получения травм, которые могут повлечь тяжкие последствия вплоть до летального исхода.
«Что касается девушки, которая провисела семь часов, она могла умереть, начиная от синдрома и заканчивая всеми остальными вещами», — добавил Катулин.
Врач предостерег россиян от занятий аэройогой без соответствующей консультации специалиста в этой области.
«Йога тем и хороша, что инструктор подбирает тот объем движений, который допустим для того или иного человека», — заключил спикер.