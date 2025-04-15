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«Вплоть до летального исхода»: Спортивный врач предупредил об опасности популярной аэройоги

Жительница Петербурга получила серьезные травмы из-за того, что застряла в гамаке во время занятия аэройогой. Спортивный врач-травматолог Артем Катулин объяснил, в чем заключается основная опасность занятий подобным хобби.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Госпитализация жительницы Петербурга, застрявшей в гамаке

Жительница Петербурга во время домашнего занятия аэройогой застряла в гамаке. У нее были повреждены органы двух и более областей, по этой причине она не смогла выбраться из гамака самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета здравоохранения.

Уточняется, что одна петля стянулась в районе правого бедра девушки, вторая — в области поясницы. Оказавшись в таком положении, девушка повисла на гамаке и не смогла выбраться из него самостоятельно. Петли сдавливали тело в течение семи часов, пока с работы не вернулся супруг пострадавшей. Он помог ей освободиться, а после вызвал скорую помощь.

Петербурженку обследовали на предмет синдрома сдавления мягких тканей. Как правило, подобную травму получают пострадавшие в ДТП, когда в результате столкновения и повреждения транспортного средства не сразу удается извлечь человека.

Инциденты в других городах России

Данный инцидент стал не единственным, где во время занятий аэройогой пострадала женщина. В частности, москвичка получила травму спины и рук, после того как гамак сорвался с потолка. Она упала на жесткий пол, поскольку под ней не было никаких матов, которые могли бы смягчить падение.

В Екатеринбурге и вовсе произошел случай, который привел к гибели ребенка. 12-летний местный житель запутался в гамаке, который установила для занятий дома его мать. Петля перетянула горло ребенку, и он погиб. Женщина поздно обнаружила сына и не успела его спасти.

О том, следует ли заниматься аэройогой в домашних условиях, а также какие существуют противопоказания к занятиям данной разновидностью физической активности, специально для ВФокусе Mail рассказал спортивный врач-травматолог, кандидат медицинских наук Артем Катулин.

Вплоть до летального исхода

Он отметил, что занятия аэройогой могут привести к повреждению мягкотканного компонента.

«Во-вторых, мы четко должны понимать, что можно разбить и голову на пустом месте», — сказал Катулин.

Поэтому, по словам эксперта, заниматься аэройогой допускается исключительно под присмотром инструктора или напарника, который в любой момент сможет подстраховать и избежать получения травм, которые могут повлечь тяжкие последствия вплоть до летального исхода.

«Что касается девушки, которая провисела семь часов, она могла умереть, начиная от синдрома и заканчивая всеми остальными вещами», — добавил Катулин.

Врач предостерег россиян от занятий аэройогой без соответствующей консультации специалиста в этой области.

«Йога тем и хороша, что инструктор подбирает тот объем движений, который допустим для того или иного человека», — заключил спикер.