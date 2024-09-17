Впервые зафиксированы изменения мозга у беременных женщин. Что это значит

Ранее стало известно, что жара во время беременности увеличивает риск развития рака у ребенка. Ученые изучили данные о рождении детей в Калифорнии с 1982 по 2015 год, а также данные Калифорнийского онкологического реестра о диагнозах рака у детей до 14 лет с 1988 по 2015 год. Затем они сравнили данные о детях, у которых был диагностирован острый лимфобластный лейкоз, с контрольной группой детей того же пола. Они оценивали температуру окружающей среды на протяжении всей беременности, особенно в период с мая по сентябрь. В ходе исследования было выявлено 6849 случаев острого лимфобластного лейкоза у детей, из которых 6258 случаев было включено в анализ. Контрольная группа составила 307 579 детей.