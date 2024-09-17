Впервые зафиксированы изменения мозга у беременных женщин. Что это значит

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре впервые зарегистрировали изменения, происходящие в мозге женщины во время беременности. Оказалось, что беременность может привести к сокращению более 80% серого вещества мозга и оставить «отпечатки» на нем. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на новое исследование, опубликованное в Nature Neuroscience.
В ходе исследования ученые проводили МРТ-сканирование каждые несколько недель с момента зачатия и в течение двух лет после родов. Параллельно они брали у женщин образцы крови, чтобы отслеживать резкие скачки гормонов во время беременности.
Оказалось, что беременность может привести к сокращению более 80% серого вещества мозга. В то же время в конце второго триместра наблюдалось кратковременное увеличение количества связей между нейронами. Отмечается, что после родов восстанавливается лишь некоторое количества серого вещества, а на мозге остаются «отпечатки». Некоторые изменения были кратковременными, а другие длились годами.
«В среднем объем серого вещества в пораженных областях мозга уменьшился на 4%», — сказала Эмили Джейкобс, адъюнкт-профессор психологии и наук о мозге в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.
Особенно заметно уменьшение объема и толщины серого вещества было в областях, связанных с социальным познанием. Ученые полагают, что такие изменения связаны с повышением уровня гормонов.
«Иногда люди раздражаются, когда слышат, что объем серого вещества во время беременности уменьшается. Однако это изменение скорее отражает тонкую настройку нейронных связей, как в период полового созревания», — подчеркнула Эмили Джейкобс.
Исследование также послужило поводом для запуска проекта «Материнский мозг». Это международная инициатива по сбору аналогичных снимков мозга беременных женщин. По словам экспертов, сегодня эта область практически не изучена, а ученым предстоит еще многое узнать о нейробиологии беременности.
Ранее стало известно, что жара во время беременности увеличивает риск развития рака у ребенка. Ученые изучили данные о рождении детей в Калифорнии с 1982 по 2015 год, а также данные Калифорнийского онкологического реестра о диагнозах рака у детей до 14 лет с 1988 по 2015 год. Затем они сравнили данные о детях, у которых был диагностирован острый лимфобластный лейкоз, с контрольной группой детей того же пола. Они оценивали температуру окружающей среды на протяжении всей беременности, особенно в период с мая по сентябрь. В ходе исследования было выявлено 6849 случаев острого лимфобластного лейкоза у детей, из которых 6258 случаев было включено в анализ. Контрольная группа составила 307 579 детей.