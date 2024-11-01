Впервые зафиксированы частицы при взрыве килоновой

В ходе наблюдений исследователи обнаружили, что температура раздробленной звездной материи после столкновения составляет миллиарды градусов, что на порядок превышает температуру в центре Солнца. Эти экстремальные условия приводят к образованию ионизированной плазмы, в которой электроны находятся в свободном движении. Постепенно, по мере охлаждения материи, электроны начинают присоединяться к атомным ядрам.