Впервые за 30 лет. Состоялся исторический пассажирский рейс из Сочи в Сухум

Первым судном, которому выпала честь восстановить историю, стала комета «Космонавт Павел Попович» на подводных крыльях, вмещающего в себя 30 человек в рамках тестового рейса. Всего же планируется перевозить на комете до 120 человек. Морской маршрут занимает 146 км, который судно преодолевает за 2,5 часа. Если сравнивать с наземным сообщением, то на автомобиле или по железной дороге схожий маршрут занимает в два раза больше времени.