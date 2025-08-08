Впервые за 30 лет. Состоялся исторический пассажирский рейс из Сочи в Сухум

32 года ждали этого события. Восстановлено морское сообщение между Сочи и Сухумом; Первое судно за столь солидный срок пришло в порт Абхазии 6 августа. Оно стало первым по этому маршруту после 1993 года.
Первым судном, которому выпала честь восстановить историю, стала комета «Космонавт Павел Попович» на подводных крыльях, вмещающего в себя 30 человек в рамках тестового рейса. Всего же планируется перевозить на комете до 120 человек. Морской маршрут занимает 146 км, который судно преодолевает за 2,5 часа. Если сравнивать с наземным сообщением, то на автомобиле или по железной дороге схожий маршрут занимает в два раза больше времени.
В порту в рамках торжественной встречи комету встречали заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба. Теперь после тестового рейса проанализируют его результата, а затем наладят регулярное сообщение.
Как отметили специалисты, этот исторический шаг ознаменовал новый этап в отношениях между Россией и Абхазией. Перед запуском тестового рейса была проведена серьезная подготовительная работа. Необходимо было согласовать целый ряд вопросов, касающихся границы, таможни, санитарных норм и технического обслуживания. В результате все прошло без сбоев.
В рамках подготовки были подготовлены порты и причалы к приему судов такого класса. Новый морской маршрут обсуждался и был поддержан российским Минтрансем и Росморречфлотом. С помощью такого маршрута планируется укрепить туристические связи и усилить транспортное сообщение между государствами.