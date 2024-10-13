Впервые в истории два человека пообщались во сне

Обнаружив, что один из участников вошел в такое сновидение, сервер сгенерировал случайное слово из специального языка и передал его испытуемому через наушники. Человек повторил слово во сне, а ответ зафиксировался и сохранился на сервере. Через восемь минут в осознанное сновидение вошла вторая участница. Сервер передал ей сохраненное сообщение от первого участника, и она повторила его, когда проснулась.