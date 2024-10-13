Впервые в истории два человека пообщались во сне

О необычном эксперименте пишет Daily Mail. Обмен сообщением проходил, когда оба испытуемых находились в состоянии осознанного сновидения. Иными словами, они видели сны и знали об этом. В таком состоянии человек может осознанно действовать.
Обнаружив, что один из участников вошел в такое сновидение, сервер сгенерировал случайное слово из специального языка и передал его испытуемому через наушники. Человек повторил слово во сне, а ответ зафиксировался и сохранился на сервере. Через восемь минут в осознанное сновидение вошла вторая участница. Сервер передал ей сохраненное сообщение от первого участника, и она повторила его, когда проснулась.
В REMspace рассказали, что аппарат отслеживал мозговые волны участников, а сервер определял переход человека в осознанное сновидение и генерировал передаваемые добровольцам сообщения. При этом подробности использованной технологии не приводятся.
Компания уверяет, что смогла повторить эксперимент с другой парой участников. Однако проект еще должен пройти строгую проверку, прежде чем можно будет заявить, что связь во сне возможна. Если открытие подтвердится, технологию будут использовать в изучении сна, психиатрии, обучении навыкам и во многом другом, заявили в компании.
Теме осознанных сновидений в последнее время уделяют много внимания. Например, ученые научили людей в таком состоянии включать чайник и управлять машиной.