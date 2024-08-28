Впервые получены изображения Полярной звезды в высоком качестве

Ранее космический телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал центр туманности NGC 1333, которая расположена примерно в 1000 световых годах от Земли в созвездии Персея. Снимок помог ученым разглядеть шесть новых «объектов-изгоев». Эти «объекты-изгои» зародились как звезды, но не смогли разжечь термоядерные реакции и остались холодными и темными. Все шесть объектов являются газовыми гигантами, в пять-десять раз массивнее Юпитера. Один из этих объектов особенно интересен, так как у него есть пылевой диск, что предполагает, что он мог бы образовать собственную мини-планетную систему.