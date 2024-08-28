Впервые получены изображения Полярной звезды в высоком качестве

Международная группа ученых впервые получила изображения поверхности Полярной звезды в высоком разрешении. Это удалось сделать благодаря телескопу CHARA Array, который расположен на горе Уилсон в Калифорнии. Оказалось, что поверхность звезды покрыта пятнами, сообщает портал Live Science.
Команда ученых использовала уникальную технологию телескопа CHARA, который объединяет данные с шести телескопов и образует один большой оптический инструмент диаметром 330 м. Это позволило получить изображения с выдающимся угловым разрешением. Результаты наблюдений, проводившихся с 2016 по 2021 год, показали, что на поверхности Полярной звезды есть большие яркие и темные пятна, которые изменяются со временем.
Полярная звезда, относящаяся к классу переменных цефеид, периодически изменяет свою яркость. Изображения показали, что пятна на ее поверхности напоминают солнечные. До этого момента не было известно, что такие пятна могут присутствовать на цефеидах.
В центре исследования Полярной звезды CHARA была задача картографирования орбиты ее спутника, который делает оборот вокруг звезды раз в 30 лет. Его существование было подтверждено лишь в 2005 году с помощью космического телескопа «Хаббл».
Сложность в изучении этой системы возникла из-за большого контраста яркости и близкого расположения спутника. Для решения этой задачи астрономы использовали спекл-интерферометр обсерватории Апачи Пойнт в Нью-Мексико. Исследование подтвердило, что Полярная звезда может быть в пять раз массивнее Солнца. Ученые планируют продолжить изучать полученные снимки Полярной звезды, чтобы лучше понять механизм, который генерирует пятна на ее поверхности.
Ранее космический телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал центр туманности NGC 1333, которая расположена примерно в 1000 световых годах от Земли в созвездии Персея. Снимок помог ученым разглядеть шесть новых «объектов-изгоев». Эти «объекты-изгои» зародились как звезды, но не смогли разжечь термоядерные реакции и остались холодными и темными. Все шесть объектов являются газовыми гигантами, в пять-десять раз массивнее Юпитера. Один из этих объектов особенно интересен, так как у него есть пылевой диск, что предполагает, что он мог бы образовать собственную мини-планетную систему.