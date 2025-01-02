Вперед за мечтой. Эксперт назвал пять шагов, чтобы стать богаче в 2025 году

Отсутствие долгов, новые крупные покупки, появление свободных денег и финансовая свобода — все это вполне реально и особенно актуально для россиян, которые с надеждой глядят в будущее. Новый год — хороший повод для того, чтобы позаботиться о своем благополучии. Руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа рассказала aif.ru, как россияне в 2025 году могут повысить свои доходы.
«Есть несколько ключевых моментов, касающихся денежных устремлений граждан, — отмечает эксперт. — Нужно сосредоточиться на достижении целей, а для этого сосредоточиться на важном, том, что позволит более эффективно управлять своими деньгами и увеличивать доходы».
Работы много не бывает
Пробуйте формат подработки, советует Коледа. Страна переживает расцвет платформенной экономики одновременно с дефицитом кадров, отмечает она.
«Это открывает практически неограниченные возможности для поиска клиентов, коммуникации с ними, предложения услуг или товаров собственного производства, — указывает эксперт. — Вспомните, в чем вы считаете себя лучше других, и продвигайте свои таланты. Неважно, сколько вам лет — 16 или 60, возможность монетизировать навыки есть практически у каждого. Не исключено, что где-то на просторах Профи.ру, Авито или YouDo вас ждет благодарный заказчик».
Учиться не поздно
Для увеличения доходов необходимо рассмотреть несколько реальных и доступных способов, говорит Коледа. В первую очередь, это инвестирование в образование и повышение квалификации.
«Это не только открывает новые возможности на рынке труда, но и позволяет адаптироваться к меняющимся условиям, — отмечает эксперт. — Курсы, вебинары и онлайн-обучение помогут освоить новые профессии или улучшить уже имеющиеся навыки. Установление контактов с другими профессионалами в вашей области может привести к новым возможностям. Участвуйте в профессиональных сообществах, посещайте мероприятия и семинары — это поможет найти партнеров и клиентов».
Не бойтесь меняться
Смена работы также может быть эффективным способом увеличения дохода, продолжает Коледа. Многие работодатели готовы платить больше за квалифицированных специалистов.
«При этом не стоит полагаться на один источник дохода, — советует эксперт. — Рассмотрите возможность совмещения нескольких видов деятельности, например, подработку в формате фриланса, продажу товаров через интернет или оказание услуг. А если у вас есть предпринимательская жилка, подумайте о запуске собственного дела. Даже небольшие инициативы могут со временем перерасти в стабильный источник дохода».
Ищите информацию
Кроме того, многие сталкиваются с недостатком информации о возможностях для заработка и инвестирования, указывает Коледа. Не все знают, как правильно управлять своими финансами или куда вкладывать деньги.
«Понимание основ ведения личного бюджета, инвестирования и налогового планирования поможет вам более эффективно управлять своими средствами и увеличивать доходы», — считает эксперт.
Ставьте цели
Мы живем в эпоху перемен. У кого-то постоянные изменения могут вызвать стресс, а для других — стать основой для трансформации и роста.
«Идеальным было бы использовать все открывающиеся возможности, чтобы найти в них точку опоры и изменить к лучшему жизнь, — полагает Коледа. — Для этого нужно осознать свои желания, оценить сильные стороны и проанализировать доступные ресурсы. Все это поможет составить четкий план действий, который и приведет человека к конечной цели».
План должен включать оценку текущего материального состояния человека, его среднесрочные и долгосрочные цели. На каждом этапе надо продумать и зафиксировать, желательно письменно, какие ресурсы для их достижения нужны, что уже есть, а что необходимо.
«Даже относительно ясная картина станет хорошим подспорьем на пути к улучшениям», — заключает эксперт.