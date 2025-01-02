Вперед за мечтой. Эксперт назвал пять шагов, чтобы стать богаче в 2025 году

«Это открывает практически неограниченные возможности для поиска клиентов, коммуникации с ними, предложения услуг или товаров собственного производства, — указывает эксперт. — Вспомните, в чем вы считаете себя лучше других, и продвигайте свои таланты. Неважно, сколько вам лет — 16 или 60, возможность монетизировать навыки есть практически у каждого. Не исключено, что где-то на просторах Профи.ру, Авито или YouDo вас ждет благодарный заказчик».