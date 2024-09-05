Впечатлить. Стилист назвала 5 нюансов наряда для первого свидания

Как гласит старая поговорка, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Когда речь идет о первом свидании, вы должны быть уверены, что произведете его правильно. Хотя первое впечатление зависит не только от внешнего вида, но именно облик играет ключевую роль в том, как нас воспринимают другие. Понимая, что надеть на первое свидание, вы можете увеличить свои шансы на второе. Дизайнер Евгения Вершинина рассказала aif.ru, как стоит одеваться на первую встречу, чтобы выглядеть красиво, опрятно и при этом запоминающейся.
Лучший наряд для первого свидания — тот, в котором вы чувствуете себя максимально красивой. Исследования доказывают, что одежда может изменять психологическое состояние человека и повышать его уверенность в себе и, как следствие, привлекательность.
Излучайте успех
Применяя эту теорию к своим нарядам для свидания, вы можете повлиять как на подсознание вашего спутника, так и на свое собственное. Ношение вещей, символически ассоциирующихся с успехом и собственной привлекательностью, например маленького черного платья или хорошо сшитого пиджака, может помочь вам чувствовать себя более уверенно во время флирта.
Красный — самый перспективный цвет
По мнению психологов, изучающих влияние цвета, лучшие цвета для первого свидания — красный и черный. Эти два цвета, особенно если вы женщина, помогут вам казаться более привлекательной и желанной для вашего спутника. Хотя существует очевидная подсознательная связь с красными розами, кружевным бельем и таким романтическим событием, как День святого Валентина, ученые обнаружили, что эта связь глубже, чем эти культурные контексты. Красный цвет заставляет мужчин чувствовать себя более расположенными по отношению к женщинам. И кавалеры не осознают, какую роль играет этот цвет в их влечении. Еще более интересным открытием стало то, что мужчины готовы потратить больше денег на свидание, если женщина одета в красное.
А черный — самый безопасный
В свою очередь, черный цвет является самым популярным для первого свидания независимо от пола. Хотя черный цвет воспринимается как более «безопасный», чем красный, он все же к лицу абсолютно всем.
Избегаем неблагоприятных цветов
Кроме того, лучше всего избегать оранжевого и коричневого цветов в нарядах для первого свидания и собеседования. Если обратиться к исследованиям, то оранжевый и коричневый цвета получили наименьшие ассоциации с уверенностью, интеллектом и сексуальностью — тремя наиболее востребованными качествами на первом свидании. Все сводится к психологии цвета. Оранжевый — это цвет, используемый для привлечения внимания людей. Он используется для предупреждающих знаков, строительных конусов и средств безопасности, поэтому оранжевый цвет на первом свидании может послужить подсознательным сигналом, что вы поверхностны, стремитесь привлечь внимание и даже высокомерны. Коричневый цвет имеет противоположный эффект.
Хотя аксессуары коричневого цвета (например, пара изящных кожаных оксфордов или любимая сумочка) — это вполне нормально, но слишком много коричневого может создать впечатление скуки и чрезмерной серьезности.
Комфорт превыше всего
Лучше всего выбирать наряд удобный и практичный, чтобы сохранять свободу движений, так как язык тела — еще одна ключевая часть создания правильного первого впечатления на свидании. Одним из самых сильных отталкивающих факторов на свидании является физическая закрытость.
Скрещенные или засунутые в карманы руки, прижатый к груди или животу предмет создают впечатление замкнутости и недоступности. Неудобная одежда — верный способ невербально произвести впечатление, что вам некомфортно. Например, вы можете скрестить руки, чтобы согреться, потому что оделись недостаточно тепло, или держать сумочку на животе, потому что платье кажется слишком тесным, а ваш спутник легко может интерпретировать язык вашего тела неверно.
Кроме того, удобная и практичная одежда для первого свидания позволяет вам оставаться полностью вовлеченной в разговор. Вместо того, чтобы думать о том, что туфли натирают или рубашка задралась, вы сможете сосредоточиться на создании более глубокой связи с человеком.