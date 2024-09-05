Впечатлить. Стилист назвала 5 нюансов наряда для первого свидания

По мнению психологов, изучающих влияние цвета, лучшие цвета для первого свидания — красный и черный. Эти два цвета, особенно если вы женщина, помогут вам казаться более привлекательной и желанной для вашего спутника. Хотя существует очевидная подсознательная связь с красными розами, кружевным бельем и таким романтическим событием, как День святого Валентина, ученые обнаружили, что эта связь глубже, чем эти культурные контексты. Красный цвет заставляет мужчин чувствовать себя более расположенными по отношению к женщинам. И кавалеры не осознают, какую роль играет этот цвет в их влечении. Еще более интересным открытием стало то, что мужчины готовы потратить больше денег на свидание, если женщина одета в красное.