Минимум 191 мирный житель погиб за время вторжения ВСУ в Курскую область. Еще 372 человека получили ранения, из них 17 — несовершеннолетние. В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что 49 тысяч человек допрошены в качестве потерпевших.
— Устанавливается ущерб, причиненный от действий ВФУ объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. В настоящее время с участием специалистов осмотрены сотни объектов на территории 15 населенных пунктов Курской области, в СЭЦ СК России проводятся необходимые судебные экспертизы, — сообщили в Следкоме.
При этом на территории Украины остаются российские граждане, которые были вывезены туда в тот момент, когда ВСУ заняли территорию Курской области. И Киев их не возвращает.
— Окончательного положительного ответа мы на сегодняшний день не получили. Ежедневно ведем диалог с Международным комитетом Красного Креста и украинской стороной и надеемся, что разум возьмет верх, международные нормы о возвращении с другой территории к родным и близким на родину наших курских жителей из Сум возобладают, — рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с ВФокусе Mail отметил, что Украина ударами по гражданской инфраструктуре фактически вынудила мирных жителей выехать на свою территорию.
— Мы совершенно не можем исключать, что Украина будет использовать гражданских лиц как заложников, потому что у них есть практика — живой щит. Это один из террористических методов, который является частью государственной политики Киева, — заявил Мирошник.
Дипломат обратил внимание на то, что киевским режимом игнорируются нормы ведения войны и его союзники делают все, чтобы Киев не понес ответственности за совершенные военные преступления.