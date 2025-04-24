Возврат заложников из-под Курска: почему Киев не отдает России мирных граждан

— Окончательного положительного ответа мы на сегодняшний день не получили. Ежедневно ведем диалог с Международным комитетом Красного Креста и украинской стороной и надеемся, что разум возьмет верх, международные нормы о возвращении с другой территории к родным и близким на родину наших курских жителей из Сум возобладают, — рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.