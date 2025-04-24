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Возврат заложников из-под Курска: почему Киев не отдает России мирных граждан

Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник рассказал ВФокусе Mail, для чего Киев может использовать российских граждан, вывезенных в Сумы.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Минимум 191 мирный житель погиб за время вторжения ВСУ в Курскую область. Еще 372 человека получили ранения, из них 17 — несовершеннолетние. В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что 49 тысяч человек допрошены в качестве потерпевших.

— Устанавливается ущерб, причиненный от действий ВФУ объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. В настоящее время с участием специалистов осмотрены сотни объектов на территории 15 населенных пунктов Курской области, в СЭЦ СК России проводятся необходимые судебные экспертизы, — сообщили в Следкоме.

При этом на территории Украины остаются российские граждане, которые были вывезены туда в тот момент, когда ВСУ заняли территорию Курской области. И Киев их не возвращает.

— Окончательного положительного ответа мы на сегодняшний день не получили. Ежедневно ведем диалог с Международным комитетом Красного Креста и украинской стороной и надеемся, что разум возьмет верх, международные нормы о возвращении с другой территории к родным и близким на родину наших курских жителей из Сум возобладают, — рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с ВФокусе Mail отметил, что Украина ударами по гражданской инфраструктуре фактически вынудила мирных жителей выехать на свою территорию.

— Мы совершенно не можем исключать, что Украина будет использовать гражданских лиц как заложников, потому что у них есть практика — живой щит. Это один из террористических методов, который является частью государственной политики Киева, — заявил Мирошник.

Дипломат обратил внимание на то, что киевским режимом игнорируются нормы ведения войны и его союзники делают все, чтобы Киев не понес ответственности за совершенные военные преступления.