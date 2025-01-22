Возвращение пятнистых гиен в Египет впервые за 5000 лет ошеломило ученых

«Тот факт, что территория коридора стала менее экологически суровой, предлагая более легкий проход, может объяснить, как гиена добралась так далеко на север. Однако мотивация ее дальнего путешествия в Египет все еще остается загадкой, которая требует дальнейшего исследования», — отметили ученые.