Возрастные границы молодости могут расшириться до 60 лет, считает Скворцова

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек до 45 лет, я так думаю, с учётом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60, это будут всё молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — сказала Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее».