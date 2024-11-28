Возрастные границы молодости могут расшириться до 60 лет, считает Скворцова

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек до 45 лет, я так думаю, с учётом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60, это будут всё молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — сказала Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее».
Согласно классификации возрастов ВОЗ, люди до 44 лет относятся к молодому возрасту, в промежутке 45−59 лет — к среднему возрасту, 60−74 — пожилой возраст, 75−90 — старческий, а старше 90 лет — долголетие.