Возраст выхода на пенсию: почему женщины заканчивают работать раньше

Согласно опросу, 49 процентов мужчин усматривают признаки гендерной дискриминации в разном возрасте выхода на пенсию.
— Основные аргументы таковы: «У нас равноправие!», «Мужчины и так умирают раньше женщин, почему они должны еще и дольше работать?», «У мужчин, как правило, работа связана с большой физической нагрузкой. К 65 годам здоровья может вообще не остаться», — рассказывает руководитель исследовательского центра портала SuperJob Наталья Голованова.
При этом среди женщин только 22 процента согласны рассматривать сложившуюся ситуацию как дискриминацию.
— Их логика такая: женщина в отличие от мужчины живет в режиме многозадачности. На ней, по словам опрошенных, и работа, и магазины, и приготовление пищи на всю семью, и уборка дома, плюс лечение членов семьи, уход за детьми и другие обязанности, — рассказывает Наталья Викторовна.
Советский архаизм?
Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев поясняет:
— Значительно более ранний уход женщин на пенсию — это советский архаизм. Когда в 1932 году вводили пенсионный возраст — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, Советский Союз развивал тяжелую индустрию. При этом средняя продолжительность жизни мужчин колебалась на уровне 63−65 лет. Мужской труд был, как правило, тяжелым, но государство было заинтересовано в том, чтобы мужчина работал как можно дольше. Средняя продолжительность жизни женщин колебалась в диапазоне 71−74 года. То есть на пенсии они могли быть не 3−5 лет, как мужчины, а целых 11−14. Почему? Ответ прост: чтобы сидели с внуками, пока их дочери — более молодые и сильные — работают. Если учесть, что средний коэффициент рождаемости был два-три ребенка на женщину, то бабушки — да, были востребованы. Молодые трудятся, пожилые сидят с детьми, и все при деле. Почему советский возрастной разрыв при выходе на пенсию сохранился сейчас, непонятно. У нас коэффициент рождаемости за 2024 год — 1,41 ребенка на женщину: самих детей стало в 1,5−2 раза меньше. Да и сидеть с внуками считается анахронизмом — не зря в столице, например, так бурно развивается проект «Московское долголетие»: бабушки хотят петь, танцевать, изучать английский, только не нянькаться с внуками.
В развитых странах, как пояснил эксперт, в этой области давно равноправие. Там нет понятия «возраст выхода на пенсию». Во Франции, например, накопил трудовой стаж 43 года, и все — можешь претендовать на пенсионные выплаты, неважно, мужчина ты или женщина.
Похожая ситуация в США. Но разницы по возрасту для мужчин и женщин при выходе на пенсию нет, ведь пенсионное обеспечение зависит исключительно от трудового стажа человека. В противном случае получается по меньшей мере странно: два человека отработали, условно, по 40 лет, но одному пенсия положена, потому что это женщина, а другому нет, потому что он мужчина.
Тезис о том, что женщинам по жизни труднее, потому что они живут «в режиме многозадачности» — и работают, и ужин готовят, и так далее и тому подобное, эксперт назвал спорным.
— Если, например, принять закон, согласно которому все совместно нажитое имущество супругов делится при разводе не пополам, как сейчас, а 60 на 40 процентов или 70 на 30 в пользу мужа, потому что он больше зарабатывает, начнутся протесты: это несправедливо. А если женщина на пять лет раньше начинает получать пенсию, вроде как и справедливо. Хотя и нелогично, — рассуждает Караев.
На «островке безопасности»
Ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов уточняет:
— В традиционном обществе три категории граждан — старики, женщины и дети — считаются людьми особенными, для них создается своего рода «островок безопасности». Женщин-преступниц, например, в СССР редко расстреливали, а сейчас им не дают пожизненное заключение. Воспитание требует от мужчин пропускать женщин вперед, уступать им место. Почему? Они могут рожать, создавая тем самым новых членов общества, и уже в силу этого у них должны быть привилегии, — объясняет эксперт. — Ранний уход на пенсию — часть перечня таких льгот. Но проблема в том, что то общество постепенно уходит в прошлое. Например, женщина бьется за право работать наравне с мужчинами. И успешно делает это. Она уже добилась права не выходить замуж, не рожать и так далее. Налицо разрыв между привилегиями женщин в обществе и сегодняшней реальностью. Вот мужчины и возмущаются. Если женщины теперь равны мужчинам, а они уже равны, почему им какие-то льготы?
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации труда России:
— Разрыв в возрасте выхода на пенсию — дань советской традиции. Он сохранился потому, что так якобы «было всегда». На самом деле — только с 1932 года, когда в принципе для рабочих и служащих появилась пенсия. А для колхозников — еще позднее. Между тем в царской России единого возраста выхода на пенсию вообще не существовало.
В 1827 году был принят Устав о пенсиях и единовременных пособиях государственным гражданским и военным служащим. За 35 лет беспорочной службы полагался «полный оклад содержания», за срок от 25 до 35 лет — половина оклада. Что касается нынешних времен, то во многих сферах деятельности женщины с наступлением пенсионного возраста на пенсию не выходят.
Например, в образовании и здравоохранении большинство продолжают работу. А тех, кто вышел на пенсию в 60, государство, вероятно, как и в СССР, хочет видеть воспитывающими внуков. И многие действительно их воспитывают.
СЕГОДНЯ ВСЕ ИНАЧЕ.
Разница в выходе на пенсию была результатом того, что женщины часто рожали пять-шесть детей и рожать было рискованно, материнская смертность была высокой. Поэтому более ранний выход на пенсию у женщин являлся компенсацией за риск и трату трудоспособного возраста на беременности и роды, пояснил научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала ИЭП им. Е. Т. Гайдара Игорь Ефремов.
— Сейчас женщины рожают меньше, с каждым годом мы все ближе к эгалитарной схеме, при которой домашний труд разделяется между мужчинами и женщинами. Риски для здоровья у женщин сегодня стали меньше. Так что сейчас такая разница не обусловлена ничем, — считает эксперт.
В Госдуме разработали законопроект, который предлагает ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для россиян, занимающихся ведением домашнего хозяйства.