Возраст выхода на пенсию: почему женщины заканчивают работать раньше

— Значительно более ранний уход женщин на пенсию — это советский архаизм. Когда в 1932 году вводили пенсионный возраст — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, Советский Союз развивал тяжелую индустрию. При этом средняя продолжительность жизни мужчин колебалась на уровне 63−65 лет. Мужской труд был, как правило, тяжелым, но государство было заинтересовано в том, чтобы мужчина работал как можно дольше. Средняя продолжительность жизни женщин колебалась в диапазоне 71−74 года. То есть на пенсии они могли быть не 3−5 лет, как мужчины, а целых 11−14. Почему? Ответ прост: чтобы сидели с внуками, пока их дочери — более молодые и сильные — работают. Если учесть, что средний коэффициент рождаемости был два-три ребенка на женщину, то бабушки — да, были востребованы. Молодые трудятся, пожилые сидят с детьми, и все при деле. Почему советский возрастной разрыв при выходе на пенсию сохранился сейчас, непонятно. У нас коэффициент рождаемости за 2024 год — 1,41 ребенка на женщину: самих детей стало в 1,5−2 раза меньше. Да и сидеть с внуками считается анахронизмом — не зря в столице, например, так бурно развивается проект «Московское долголетие»: бабушки хотят петь, танцевать, изучать английский, только не нянькаться с внуками.