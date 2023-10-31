Возраст некоторых особей рыбы-буйвола из озера Апач в США превысил 100 лет

Эту самку большеротого буйвола выловили как минимум дважды, в 2018 и 2021 годах, опознав по естественным пятнам черного и оранжевого цветов. | Источник: Scientific Reports

В 1918 году власти США зарыбили озеро Рузвельта в штате Аризона рыбами-буйволами. С тех пор там велась коммерческая рыбалка. В то же время ниже по течению находится озеро Апач, которому до недавнего времени никто особого внимания не уделял. Как оказалось, совершенно зря.

К счастью, первыми до озера Рузвельта добрались не коммерческие рыбаки, а рыболовы, занимающиеся сохранением природы. Здесь они заметили на многих рыбах-буйволах уникальные оранжевые и черные пятна. Чтобы узнать о них больше, рыболовы подняли последние исследования, вышли на ихтиолога Алека Лакманна и позвали его на совместную рыбалку на озере Апач, чтобы передать улов в дар науке.

Некоторое время спустя Лакманн провел исследование и поделился его результатами в журнале Scientific Reports. Там он рассказывает, что раньше считалось, что рыбы-буйволы живут примерно 25 лет. Но такой вывод основывался на изучении чешуи. Ихтиолог же решил, что куда показательней будет изучить отолиты — крошечные камнеподобные структуры, которые растут на протяжении всей жизни рыбы внутри ее черепа и каждый год образуют новый слой. Да, совсем как годовые кольца у деревьев.

Изучая рыб, пойманных во время рыбалки, и анализируя возраст их отолитов, Лакманн обнаружил, что возраст некоторых особей трех разных видов рыб-буйволов (большеротых, малоротых и черных) превышает 100 лет. Такое долголетие среди многих видов пресноводных рыб больше нигде в мире не встречается. Также Лакманн отметил, что большинство рыб-буйволов в озере Апач вылупились в начале 1920-х годов, и, скорее всего, в водоеме можно найти даже тех самых «новоселов» из зарыбления 1918 года.

В перспективе, по мнению Лакманна, рыбы-буйволы могут оказаться очень ценными для геронтологии, а озеро Апач превратится в такой же эпицентр научных исследований, как Лох-Несс.