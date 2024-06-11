Вознесение Господне в 2024 году у православных: тайны праздника 13 июня

В ближайший четверг, 13 июня 2024 года, православные верующие отметят один из двунадесятых церковных праздников — Вознесение Господне. Согласно Евангелию, торжество посвящено восшествию Иисуса Христа во плоти на небо спустя 40 дней после мученической смерти на кресте и чудесного Воскресения, а также Его обещанию о втором пришествии на землю и спасении верующих. Как появился христианский праздник и что принято делать в этот день — в материале «Известий».
Вознесение 2024: когда, история праздника у православных
Вознесение Господне — это один из двунадесятых праздников, которые посвящены ключевым событиям евангельской истории. Полное название православного торжества — «Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».
В этот день верующие вспоминают события, произошедшие через 40 дней после того, как Иисус Христос был распят на кресте и чудесным образом воскрес из мертвых. Согласно Евангелию, после Своего Воскресения Спаситель стал являться ученикам, укрепляя их веру и готовя к сошествию Святого Духа на них — к Пятидесятнице. Позже праздник Святой Пятидесятницы, или День Святой Троицы, был закреплен в христианских текстах.
В день своего грядущего Вознесения Господь собрал апостолов в городе Вифании, на горе Елеон. Иисус Христос благословил их и во плоти вознесся на небо. Это событие в Евангелиях от Луки и Марка, а также в Деяниях святых апостолов описывается следующим образом: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Тогда же собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос вновь сойдет на землю, чтобы справедливо судить живых и мертвых. Но и после Своего Вознесения Господь не оставит учеников. Приняв новый, незримый облик, Спаситель по-прежнему будет находиться рядом со своими последователями.
Иисус Христос показал своим ученикам, что в Царствие Небесное войдут не только души праведников, но и их тела. С тех пор в христианстве тело считается символическим сосудом души. Однако телесная природа человека пострадала от первородного греха, и восстановить ее первоначальное достоинство удалось именно Иисусу Христу — Рождеством, Распятием, Воскресением и Вознесением. Поэтому Вознесение Спасителя является важнейшим звеном для спасения всего человечества.
Праздник Вознесение Господне символизирует надежду верующих на второе пришествие Христа и на вечную жизнь в теле, которое не подвластно болезням и даже смерти. Несмотря на то что торжество напоминает христианам о физическом уходе Иисуса, праздник не должен вызывать чувство печали. Ведь у православных появляется светлая надежда на будущую встречу со Спасителем в Царствии Небесном.
Обычаи и традиции церковного праздника Вознесение Господне
На Вознесение Господне у православных христиан сложилась традиция поминать своих усопших предков. В этот день можно ездить на кладбища, прибираться на могилах родственников и украшать их свежими цветами. Также на Вознесение Господне ходят в гости к близким друзьям и родственникам или стараются провести праздник в тихом семейном кругу.
Устраивать громкие застолья в этот день, 13 июня, не принято, но щедрость и гостеприимство церковью поощряется. Существует поверье, что на Вознесение Господне Иисус приходит на землю в облике нищего и ходит по улицам. Поэтому считается грешным отказывать в помощи странникам и нищим. В этот день верующим важно помочь нуждающимся и просящим.
Последнюю ночь перед Вознесением в народе прозвали соловьиной. На Руси считалось, что с Вознесеньева дня наступает жаркая пора, когда растения и певчие птицы приветствуют приход тепла и солнца, возвещая об этом песнями и буйством цветения зелени. С Вознесения Господня, которое всегда приходится на четверг, и до ближайшего воскресенья в деревнях проходили окончательные проводы весны. Первое воскресенье после Вознесения считалось окончанием весны и началом лета.
По традиции, на Вознесение Господне хозяйки пекут особый продолговатый хлебец с узорами, начиненный зеленым луком. На нем из теста делается семь полосок, символизирующих ступени, по которым Христос поднимался на небо. Этот хлеб получил название «лесенка», или «лествица». Горячий хлеб полагалось съесть каждому члену семьи.
На Вознесение Господне существовали особые приметы, связанные с погодой. Солнечная и безоблачная погода в день праздника сулила богатый урожай в грядущем сезоне. Хмурое небо и дождь свидетельствовали о холодном летнем сезоне и скудном урожае. Но если дождь пролился накануне церковного праздника, а в сам день Вознесения на небе появилась радуга, это сулило благополучие и большое счастье в этом году. Также предки верили, что роса на Вознесение Господне приобретает целебные свойства и помогает победить любую хворь. Поэтому поутру всей семьей выходили на улицу и умывались благодатной влагой.
Вознесение Господне: чего нельзя делать, кому и о чем молиться
Помимо народных традиций, на Вознесение Господне существуют и определенные запреты. Так, 13 июня верующему человеку нужно стараться не грешить, жить по заповедям Христовым — не сквернословить, не ругаться, не ссориться с ближними, не гневаться и не роптать, избегать дурных привычек и пристрастий. Не стоит превращать христианский праздник в повод для попойки, напоминают священнослужители. Также церковь негативно относится к проведению различных гаданий и магических обрядов, противоречащих христианским канонам.
Бытует мнение о том, что 13 июня нельзя ничего убирать, подметать, мыть, проводить садовые и другие работы. Однако подобные суждения можно смело отнести к суевериям. Домашние дела действительно желательно завершить накануне, но не потому что нарушение этого «правила» якобы приведет к чему-то плохому или навлечет беду. Дело в том, что верующие стремятся освободить от привычной суеты день праздника для молитвы и посещения храма, в котором на Вознесение Господне проводят праздничную литургию.
День перед Вознесением называется «Отдание Пасхи». Проходит заключительная в этом году служба пасхальным чином. После отдания Пасхи в храмах совершается предпразднество в честь Вознесения Господня. Вечером прихожане приходят на всенощное бдение, посвященное Вознесению.
На сам праздник православные собираются на Божественную литургию. В этот день поются тропарь, кондак и задостойник Вознесения. Верующие вспоминают о главном содержании праздника, слушая и перечитывая Евангелия от Луки (Лк. 24:50−51) и от Марка, а также Деяния святых апостолов (Деян. 1:9−11).
13 июня 2024 года во многих храмах по традиции проведут две литургии — раннюю и позднюю. Трудиться в праздник не запрещается, однако рекомендуется найти время для молитвы. Прийти в церковь можно как до работы, так и после. Священники советуют отметить Вознесение за столом в кругу семьи, помолиться и вкусить праздничную пищу.