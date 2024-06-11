Вознесение Господне в 2024 году у православных: тайны праздника 13 июня

В день своего грядущего Вознесения Господь собрал апостолов в городе Вифании, на горе Елеон. Иисус Христос благословил их и во плоти вознесся на небо. Это событие в Евангелиях от Луки и Марка, а также в Деяниях святых апостолов описывается следующим образом: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Тогда же собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос вновь сойдет на землю, чтобы справедливо судить живых и мертвых. Но и после Своего Вознесения Господь не оставит учеников. Приняв новый, незримый облик, Спаситель по-прежнему будет находиться рядом со своими последователями.